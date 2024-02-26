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Galatasaray, Beşiktaş derbisine moralli gidiyor! Antalyaspor karşısında üç puanı Kerem Aktürkoğlu getirdi

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
26.02.2024 22:00
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Trendyol Süper Lig’in 27. haftasında Galatasaray, sahasında Antalyaspor ile karşı karşıya geldi. Fenerbahçe'nin kazandığı haftada puan kaybına tahammülü olmayan sarı-kırmızılılar Antalyaspor karşısında 2-1'lik galibiyet alarak Beşiktaş derbisine moralli gitti. Sarı-kırmızılıların gollerini Kerem Aktürkoğlu atarken, Antalyaspor'un tek sayısını Sander van de Streek kaydetti.

Galatasaray, Beşiktaş derbisine moralli gidiyor! Antalyaspor karşısında üç puanı Kerem Aktürkoğlu getirdi
Kerem Aktürkoğlu

Kerem Aktürkoğlu

TR Türkiye
Yaş: 26 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Süper Lig'in 27. haftasında Galatasaray sahasında Antalyaspor'u ağırladı. Sarı-kırmızılı ekip, bu maçı kazanıp tekrardan liderlik koltuğuna oturmak istiyordu. Kıyasıya mücadeleye sahne olan karşılaşmayı Galatasaray 2-1 kazanarak yoluna son sürat devam etti.

KEREM AKTÜRKOĞLU RÜZGARI

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Galatasaray'ın ilk yarıdaki gollerini Kerem Aktürkoğlu kaydetti. Sarı-kırmızılıları adeta ipten alan milli oyuncunun performansı büyük alkış topladı. Antalyaspor'un tek golünü Sander van de Streek attı.

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ICARDI FORMA GİYEMEDİ

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Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, cezası nedeniyle Antalyaspor'a karşı sahaya çıkamadı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulunun, 26. haftadaki MKE Ankaragücü maçında taraftara yönelik hareketi gerekçesiyle 1 maç men cezası verdiği Icardi, Akdeniz temsilcisine karşı forma giyemedi.

Tecrübeli santrfor mücadeleyi yedek kulübesinin arkasındaki tribünde izledi.

Müsabaka öncesi sık sık stat hoparlörlerinden Icardi ile özdeşleşen "Aşkın olayım" şarkısı çalındı.

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VİNİCİUS İLK KEZ 11'DE

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Carlos Vinicius, Galatasaray'da ilk kez bir Süper Lig maçına ilk 11'de başladı.

Ara transfer döneminde İngiltere'nin Fulham takımından kiralanan Brezilyalı santrfor, Icardi'nin yokluğunda maça ilk 11'de başladı.

Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi'nde forma giydiği ikişer maça sonradan giren Vinicius, Ziraat Türkiye Kupası'ndaki tek maçın başlangıç kadrosunda yer almıştı.

BARIŞ ALPER SAĞ BEK OYNADI

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Okan Buruk, hücum oyuncusu Barış Alper Yılmaz'ı yine savunmada görevlendirdi.

Tecrübeli teknik adam, bu sezon santrfor, sağ ve sol kanat, forvet arkası ile beklerde kullandığı Barış Alper'i Antalyaspor'a karşı sağ bekte oynattı.

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