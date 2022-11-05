GALATASARAY BEŞİKTAŞ MAÇI CANLI İZLE! Galatasaray Beşiktaş derbisi saat kaçta hangi kanalda? GS BJK derbisi muhtemel 11'ler!

Galatasaray ile Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig’in 13. haftasında NEF Stadyumu'nda kozlarını paylaşacak. Galatasaray Beşiktaş derbisinin yayın saati ve kanalı fıutbolseverler tarafından araştırılıyor. Sarı Kırmızılılar kendi sahasından 3 puanla ayrılmayı hedeflerken Kartal da yeni teknik direktör Şenol Güneş ile çıkışını sürdürmeyi hedefliyor. Derbide hakem Halil Umut Meler düdük çalacak. Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve İbrahim Çağlar üstlenecek. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Kadir Sağlam olarak açıklandı. İşte Galatasaray Beşiktaş derbisinin yayın saati ve kanalı...

GALATASARAY BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Galatasaray Beşiktaş maçı bugün (5 Kasım Cumartesi) Nef Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayacak.

GALATASARAY BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?

Galatasaray Beşiktaş maçı beIN Sports HD1'de canlı olarak ekrana gelecek.

GALATASARAY BEŞİKTAŞ MAÇI CANLI TAKİP EKRANI

GALATASARAY BEŞİKTAŞ DERBİSİNDE MUHTEMEL 11'LER

Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Emin Bayram, Kazımcan; Torreira, Olivieira, Kerem Aktürkoğlu, Milot Rasciha, Mertens, Icardi

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Saiss, Tayyip Talha, Umut Meraş, Josef, Gedson, Salih Uçan, Cenk Tosun, N'Koudou, Weghorst.

SARI KIRMIZILILAR REKABETTE BEŞİKTAŞ'TAN ÜSTÜN

Tarihler 22 Ağustos 1924'ü gösterdiğinde Taksim Stadı'nda siyah beyazlıların 2-0'lık üstünlüğüyle başlayan rekabette geride kalan 351 karşılaşmanın 124'ü sarı kırmızılılar, 113'ünü ise Beşiktaş kazandı.

114 maç ise eşitlikle sona erdi. Öte yandan Galatasaray ligde kozlarını paylaştığı maçlarda sahadan 47 kez, Beşiktaş ise 38 kez üstünlükle ayrıldı. 43 maç ise berabere bitti.

Sarı Kırmızılılar Nef Stadyumu'nun açılmasının ardından Beşiktaş'ı ağırladıklarında büyük 3-2 üstünlükle ayrıldı. Diğer 12 maçda ev sahibi ekip, 8 galibiyet aldı.

Öte yandan Beşiktaş 2 kez sahadan üstünlükle ayrılırken 2 burada oynanan 2 karşılaşma ise eşitlikle sonuçlandı.

BEŞİKTAŞ'IN SON 10 KARŞILAŞMADA GALİBİYET AÇISINDAN ÜSTÜNLÜĞÜ BULUNUYOR

Siyah Beyazlılar son 10 resmi müsabakada galibiyet sayısı bakımından üstün konumda. Beşiktaş bahsi geçen maçlardan 5 kez üstünlükle ayrıldı, Galatasaray ise 4 kez sahadan galibiyetle ayrıldı, 1 maç ise eşitlikle sonuçlandı. Bu karşılaşmalarda Beşiktaş 11 defa fileleri havalanmdırırken, Galatasaray 10 gol attı.

BEŞİKTAŞ DERBİSİ ÖNCESİ GALATASARAY'DA EKSİK YOK!

Galatasaray'da derbi öncesinde sakat veya cezalı futbolcu yok. ligin 11. haftasında Corendon Alanyaspor ile oynan maçta Galatasaray'ın Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulunun 2 maç men cezası verdiği ve yapılan itiraz üzerine TFF Tahkim Kurulunun cezasını 1 maça indirdiği Abdülkerim Bardakcı 5 Ekim 2022 Cumartesi günü oynanacak maçta yerini alacak. Kazımcan Karataş ve Yusuf Demir de tedavileri tamamlandığı için kadroda olacaklar.

GALATASARAY BEŞİKTAŞ MAÇININ HAKEMİ HALİL UMUT MELER KİMDİR?

Halil Umut Meler, 1 Ağustos 1986 yılında İzmir'in Selçuk ilçesinde dünyaya geldi.

Halil Umut Meler 2017 yılından bu yana FIFA kokartı takmaktadır.

18 Eylül 2015 yılında 2-0 biten İstanbul Başakşehir-Akhisarspor maçıyla ilk Süper Lig maçını yönetmiş oldu.

29 Haziran 2017'de Meler, UEFA Avrupa Ligi ön eleme turunda FK Vojvodina-MFK Ružomberok maçıyla birlikte ilk Avrupa maçını yönetti. 2-1 biten maçta Meler, 4 kez sarı kartına başvurdu.

Ayrıca Meler, 2018'de 17 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası finali, 2. Lig Playoff finali ve 2019'da TFF Süper Kupa maçlarında düdük çaldı.

HALİL UMUT MELER'İN DERBİ KARNESİ!

Hakem Halil Umut Meler, Spor Toto Süper Lig’in 13. haftasında 5 Kasım Cumartesi günü oynanacak olan Galatasaray Beşiktaş derbisinde düdük çalacak. Meler, kariyerinde 5. defa bir derbiyi yönetecek. Süper Lig’de 2015-2016 sezonundan bu yana maçlarda düdük çalan Halil Umut Meler, daha önce Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray’ın kendi aralarında yaptığı 4 derbide görev aldı. İkişer kez Galatasaray-Fenerbahçe ve Beşiktaş-Fenerbahçe derbisini yöneten deneyimli hakem Halil umut Meler Meler, ilk defa Galatasaray ile Beşiktaş arasında yapılacak bir derbide düdük çalacak.

İşte hakem Halil Umut Meler’in yönettiği derbiler:

23 Şubat 2020 / Fenerbahçe-Galatasaray: 1-3

19 Temmuz 2020 / Beşiktaş-Fenerbahçe: 2-0

21 Mart 2021 / Beşiktaş-Fenerbahçe: 1-1

21 Kasım 2021 / Galatasaray-Fenerbahçe: 1-2

