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Galatasaray'da Arda Turan şoku

03.05.2021 16:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'da 10 oyuncunun sözleşmesi lig bitimiyle sona erecek. Kaptan Arda Turan ise Beşiktaş maçında 11'de çıkamazsa opsiyonu devre dışı kalacak. İşte detaylar...

Galatasaray'da Arda Turan şoku

Son olarak Gençlerbirliği deplasmanından galibiyetle dönen ve gelecek hafta oynayacağı Beşiktaş derbisini beklemeye koyulan Galatasaray'ı sezon sonu iç transferde büyük bir revizyon bekliyor.

Sarı-kırmızılılar, sezon bitiminde kontratını tamamlayacak oyunculardan şu ana kadar sadece Fernando Muslera ile yeni sözleşmeye imza atarken, kalan 10 futbolcu ile henüz masaya oturulmadı.

Galatasaray'da sezon sonu sözleşmesi biten futbolcular kimler?

ARDA TURAN

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## SARACCHI

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LINNES

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ŞENER ÖZBAYRAKLI

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EMRE TAŞDEMİR

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ÖMER BAYRAM

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RYAN DONK

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ETEBO

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EMRE AKBABA

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GEDSON FERNANDES

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HALİL DERVİŞOĞLU

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Transferleri kiralık olarak gerçekleşen edilen Mostafa Mohamed ve Henry Onyekuru'nun ise opsiyonları bulunuyor.

ARDA TURAN'A ŞARTLI SÖZLEŞME YAPILDI

Sarı-kırmızılılarda sezon başında sözleşmesi ikinci yıl için şartlı yapılan 34 yaşındaki tecrübeli futbolcu Arda Turan'ın kaderi ise belli oldu.

Kaptan Arda Turan'ın sözleşmesine ek madde olarak "2020-2021 sezonu içerisinde futbolcu A Takım’ın UEFA Avrupa Ligi ve Türkiye Süper Lig müsabakalarının toplamının yarısından fazlasında ilk 11’de başlaması halinde, futbolcunun sözleşmesi bir sezon için uzayacaktır. Bu durumda futbolcuya 2021-2022 sezonu için net 5.000.000 TL sabit transfer ücreti ödenecektir" şartı koyulmuştu.

19 MAÇTA SAHNE ALDI

Galatasaray'ın lig ve Avrupa'da bu sezon toplam ulaşacağı maç sayısı 43. Arda Turan'ın ise bu kategorilerde ilk 11'de başladığı maç sayısı 19. Sarı - kırmızılıların oynayacağı 3 maç kalırken, Arda'nın da opsiyonun devreye girebilmesi için bu 3 maçta da ilk 11'de forma giymesi gerekiyor. Bu nedenle tecrübeli futbolcunun Beşiktaş derbisinde oynaması gerekiyor. Fatih Terim'in aldığı karara göre Arda Turan, Beşiktaş derbisinde 11 başlamayacak. Takımın son haftalardaki performansından memnun olan Terim, Arda Turan'ı kadroda düşünmüyor.

3 MAÇTA OYNAMAZSA NE OLACAK

Eğer ki Arda Turan, kalan 3 maçta yeterli şansı bulamaz ve böylece sözleşmesindeki opsiyon devreye girmezse, milli futbolcunun Galatasaray'daki geleceğine yeni oluşacak yönetim karar verecek. Yönetimin aldığı karara göre ise Arda Turan ile sözleşme yenilenmeyecek.


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Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Futbol Kulübü Arda Turan
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 4 yorum
arkadaşlar ardanın yeni takımı malatyaspor hayırlı olsun
hocasıyla beraber inşallah, GS artık fabrika ayarlarına dönmeli, buda ancak cumhuriyetin fabrika ayarlarına geri dönmekle olur..
arda terim bi yol alın artık

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