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Galatasaray'da Emin Bayram, Westerlo’ya transfer oldu!

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
30.07.2024 22:42
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Galatasaray’da 21 yaşındaki stoper Emin Bayram, 4 milyon Euro + sonraki satıştan yüzde 50 pay karşılığında Belçika Ligi ekiplerinden Westerlo’ya transfer oldu.

Galatasaray'da Emin Bayram, Westerlo’ya transfer oldu!

Galatasaray’da yeni sezon öncesinde hazırlıklar sürerken, kadro çalışmaları da devam ediyor. Sarı-kırmızılı ekipte, takımdan ayrılan isimler de belli olmaya başladı. Belçika ekiplerinden Westerlo geçtiğimiz sezon kiralık olarak görev yapan Emin Bayram’ı kadrosuna kattı. Westerlo, Emin Bayram’ın bonservisi için sarı-kırmızılı ekibe 4 milyon Euro ödeyecek. Ayrıca Emin’in başka bir kulübe transfer olması halinde sonraki satıştan yüzde 50 pay da Galatasaray’ın olacak.

GALATASARAY'A VEDA ETTİ

Emin Bayram, transferinin açıklanmasının ardından Galatasaray'a veda etti. 21 yaşındaki oyuncunun paylaşımı şu şekilde:

"Bir veda, bir başlangıç

Bugün Galatasaray'dan ayrılarak kariyerimde yeni bir sayfa açıyorum. Altyapısından yetişip A takımda forma giyme şansı bulduğum bu büyük camiamın bir parçası olmak, benim için tarifsiz bir gururdu.

Galatasaray'da geçirdiğim yıllar, sahada öğrendiklerim ve yaşadığım anılar hayatım boyunca unutulmaz olacak. Bu süreçte yanımda olan takım arkadaşlarıma, hocalarıma ve her zaman desteğini hissettiğim büyük Galatasaray taraftarına teşekkür ederim.

Yeni yolculuğumda her zaman Galatasaray ailesinin bir ferdi olarak kalacağım ve sizlerin desteğini hissetmeye devam edeceğim. Bu formayı giydiğim her an kalbimde taşıyacağım bir onurdu.

Yeni maceramda yanımda olan herkese teşekkürler, Galatasaray!"

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Anahtar Kelimeler:
Emin Bayram galatasaray
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