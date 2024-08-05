Galatasaray'da Fatih Terim ve Erden Timur sesleri! 5-0'lık Beşiktaş yenilgisi sonrası peş peşe paylaşıyorlar: "Zamanı gelmiştir"

Turkcell Süper Kupa karşılaşmasında, Beşiktaş karşısında 5-0'lık skorla ağır bir yenilgi alan Galatasaray'da başta yönetim ve teknik direktör Okan Buruk ağır eleştirilerin hedefi haline geldi. Erden Timur'un yeni yönetimde yer almaması sonrası başlayan eleştiriler Beşiktaş yenilgisi sonrası ve transferlerde istenilen hamlelerin yapılmamasıyla tavan yaptı.

OKAN BURUK TOPUN AĞZINDA

5-0'lık yenilgi sonrası ortaya koyan oyun ve futbolcuların kötü performansı sonrası oklar bu kez de teknik direktör Okan Buruk'a çevrildi.

FATİH TERİM VE ERDEN TİMUR SESLERİ

Okan Buruk'un Galatasaray'daki geleceği daha sezon başlamadan tartışılmaya başlanırken, Fatih Terim sesleri yükselmeye başladı.

Sosyal medyada bazı taraftarlar Fatih Terim ve Erden Timur'un Galatasaray'a dönmesi için çağrılar yaparken, Cenk Ergün isminin de üstünü çizdi.

İşte sosyal medyada yapılan paylaşımlardan bazıları şöyle;

"Erden Timur, Fatih Terim el ele Galatasaray'a diyen gerçek Galatasaraylı kardeşlerimi görebilir miyim"

"Fatih Terim Galatasaray'ın hocası değil kendisidir, müzeye 20 kupa bırakan İmparator Fatih Terim'in göreve gelme zamanı gelmiştir. Okan hoca moca değil, iki senedir bireysel yeteneklerle şampiyon olduk. Taktiğimiz yok b planımız yok oyuncu tercihleri & değişiklikleri de vasat."

"Fatih Terim ve Erden Timur gibi değerleri çiğneyip atan bu dinazorlar artık kulüpten derhal afaroz edilmeliler safi zarar ‼"