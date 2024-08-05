Galatasaray'da Fatih Terim ve Erden Timur sesleri! 5-0'lık Beşiktaş yenilgisi sonrası peş peşe paylaşıyorlar: "Zamanı gelmiştir"

Turkcell Süper Kupa karşılaşmasında, Beşiktaş karşısında 5-0'lık skorla ağır bir yenilgi alan Galatasaray'da başta yönetim ve teknik direktör Okan Buruk ağır eleştirilerin hedefi haline geldi. Erden Timur'un yeni yönetimde yer almaması sonrası başlayan eleştiriler Beşiktaş yenilgisi sonrası ve transferlerde istenilen hamlelerin yapılmamasıyla tavan yaptı.
5-0'lık yenilgi sonrası ortaya koyan oyun ve futbolcuların kötü performansı sonrası oklar bu kez de teknik direktör Okan Buruk'a çevrildi.
Okan Buruk'un Galatasaray'daki geleceği daha sezon başlamadan tartışılmaya başlanırken, Fatih Terim sesleri yükselmeye başladı.
Sosyal medyada bazı taraftarlar Fatih Terim ve Erden Timur'un Galatasaray'a dönmesi için çağrılar yaparken, Cenk Ergün isminin de üstünü çizdi.
İşte sosyal medyada yapılan paylaşımlardan bazıları şöyle;