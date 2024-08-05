SPOR

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Galatasaray'da Fatih Terim ve Erden Timur sesleri! 5-0'lık Beşiktaş yenilgisi sonrası peş peşe paylaşıyorlar: "Zamanı gelmiştir"

Galatasaray'da Fatih Terim ve Erden Timur sesleri! 5-0'lık Beşiktaş yenilgisi sonrası peş peşe paylaşıyorlar: "Zamanı gelmiştir"

Devrim Karadağ Devrim Karadağ Mynet İçerik Sorumlusu
05.08.2024 10:32
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaş karşısında alınan 5-0'lık ağır mağlubiyet sonrası Galatasaray'da ayrılık sesleri yükselmeye başladı. Oynan kötü futbol ve transferlerin gecikmesiyle başta Dursun Özbek ve Okan Buruk daha sezon başlamadan topun ağzına geldi. Sosyal medyada ise şimdiden Erden Timur ve Fatih Terim rüzgarı esiyor...

Galatasaray'da Fatih Terim ve Erden Timur sesleri! 5-0'lık Beşiktaş yenilgisi sonrası peş peşe paylaşıyorlar: "Zamanı gelmiştir"

Turkcell Süper Kupa karşılaşmasında, Beşiktaş karşısında 5-0'lık skorla ağır bir yenilgi alan Galatasaray'da başta yönetim ve teknik direktör Okan Buruk ağır eleştirilerin hedefi haline geldi. Erden Timur'un yeni yönetimde yer almaması sonrası başlayan eleştiriler Beşiktaş yenilgisi sonrası ve transferlerde istenilen hamlelerin yapılmamasıyla tavan yaptı.

OKAN BURUK TOPUN AĞZINDA

5-0'lık yenilgi sonrası ortaya koyan oyun ve futbolcuların kötü performansı sonrası oklar bu kez de teknik direktör Okan Buruk'a çevrildi.

FATİH TERİM VE ERDEN TİMUR SESLERİ

Okan Buruk'un Galatasaray'daki geleceği daha sezon başlamadan tartışılmaya başlanırken, Fatih Terim sesleri yükselmeye başladı.

Sosyal medyada bazı taraftarlar Fatih Terim ve Erden Timur'un Galatasaray'a dönmesi için çağrılar yaparken, Cenk Ergün isminin de üstünü çizdi.

İşte sosyal medyada yapılan paylaşımlardan bazıları şöyle;

  • "Erden Timur, Fatih Terim el ele Galatasaray'a diyen gerçek Galatasaraylı kardeşlerimi görebilir miyim"

aaaf

  • "Fatih Terim Galatasaray'ın hocası değil kendisidir, müzeye 20 kupa bırakan İmparator Fatih Terim'in göreve gelme zamanı gelmiştir. Okan hoca moca değil, iki senedir bireysel yeteneklerle şampiyon olduk. Taktiğimiz yok b planımız yok oyuncu tercihleri & değişiklikleri de vasat."

a1

  • "Fatih Terim ve Erden Timur gibi değerleri çiğneyip atan bu dinazorlar artık kulüpten derhal afaroz edilmeliler safi zarar ‼"

afsaf

  • "Fatih Terim, Cenk Ergün'ü Florya'dan gönderdi. Dursun Özbek, kulübe kasa kolaylığı sağlayan Erden Timur'u küstürüp, kendi egosunu Galatasaray'dan önemli gören Cenk Ergün'ü geri getirdi. Dursun Özbek İstifa"

hgjhgkj

5-0'lık facianın faturası ona kesildi! 'Taktik' tartışması çok konuşulmuştu 5-0'lık facianın faturası ona kesildi! 'Taktik' tartışması çok konuşulmuştu
Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
Fatih Terim Erden Timur galatasaray
En Çok Okunan Haberler
Instagram yasağı tuz biber oldu, Alaçatı sokakları bomboş kaldı!

Instagram yasağı tuz biber oldu, Alaçatı sokakları bomboş kaldı!

Düğün gecesi kahreden kaza! Gelin ve damat hayatını kaybetti

Düğün gecesi kahreden kaza! Gelin ve damat hayatını kaybetti

Cinsiyet testini geçememişti! Yeni görüntüler ortaya çıktı: 'Kazanamam o erkek'

Cinsiyet testini geçememişti! Yeni görüntüler ortaya çıktı: 'Kazanamam o erkek'

Galatasaray'dan Sara açıklaması!

Galatasaray'dan Sara açıklaması!

Milli boksörümüz Hatice Akbaş, finale yükseldi!

Milli boksörümüz Hatice Akbaş, finale yükseldi!

Mete Gazoz Olimpiyatlar'a çeyrek finalde veda etti: "Beceremedik bu sefer, bunun intikamı alınır"

Mete Gazoz Olimpiyatlar'a çeyrek finalde veda etti: "Beceremedik bu sefer, bunun intikamı alınır"

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Columbia'nın çok satan ayakkabısı indirimde! Su geçirmez, dayanıklı...

Columbia'nın çok satan ayakkabısı indirimde! Su geçirmez, dayanıklı...

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Süper Tasarruf Haftası başladı! Market ürünleri yarı fiyatına düştü

Süper Tasarruf Haftası başladı! Market ürünleri yarı fiyatına düştü

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.