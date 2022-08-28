Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu ve Yunus Akgün için karar! Erden Timur özel olarak görüştü

Yeni sezonda Okan Buruk ile mutlak şampiyonluk hedefleyen Galatasaray Süper Lig'in ilk 3 haftasında 2 galibiyet 1 mağlubiyet alırken 6 puan toplamış durumda...

Sarı-Kırmızılılar yaptığı transferlerle de sezonun en flaş takımlarından olmayı başarırken, şu ana kadar Abdülkerim Bardakcı, Kazımcan Karataş, Sergio Oliviera, Leo Dubois, Seferovic, Fredrik Midtsjö, Torreira, Mertens isimlerini kadrosuna katmıştı.

AYRILIKLAR YAŞANIYOR!

Öte yandan bazı isimlerle de yollarını ayıran Aslan, son olarak Cicaldau'yu BAE ekiplerinden Al Ittihat Kalba'ya kiralık olarak gönderdiğini duyurmuştu. Tüm bu gelişmeler yaşanırken Sarı-Kırmızılılar'da beklentilerin oldukça fazla olduğu iki genç yıldız Kerem Aktürkoğlu ve Yunus Akgün şimdiye kadar ortaya koydukları performansla beklentileri karşılayamadı.

İKİ İSİMLE ÖZEL GÖRÜŞME

Takvim'in haberine göre; Yönetim nezdinde Kerem ve Yunus'un formsuzluğunun ise en kısa sürede son bulmasının beklendiği belirtilirken Sportif AŞ Başkanvekili Erden Timur'un özel görüşmeler gerçekleştirdiği iki ismin ücretlerinde de kısa dönemde iyileştirmeler yapılacağı bildirildi.

DERBİ SONRASI...

Trabzonspor derbisi sonrasında görüşmelerin devam edeceği belirtildi. Bu noktada görüşmelerin olumlu sonuçlandığı öğrenildi.



