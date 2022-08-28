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Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu ve Yunus Akgün için karar! Erden Timur özel olarak görüştü

28.08.2022 08:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika... Okan Buruk ile şampiyonluk ipini göğüsleyerek hasrete son vermek isteyen Galatasaray hata yapmak istemezken, 4. hafta karşılaşmasında son şampiyon Trabzonspor ile karşılaşılacak. Zorlu karşılaşmanın hazırlıklarını tamamlayan Sarı-Kırmızılılar'da, derbinin oynanmasına kısa bir süre kala Kerem Aktürkoğlu ve Yunus Akgün ile özel bir görüşme gerçekleştirildi. İşte detaylar...

Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu ve Yunus Akgün için karar! Erden Timur özel olarak görüştü
Yunus Akgün

Yunus Akgün

TR Türkiye
Yaş: 22 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Yeni sezonda Okan Buruk ile mutlak şampiyonluk hedefleyen Galatasaray Süper Lig'in ilk 3 haftasında 2 galibiyet 1 mağlubiyet alırken 6 puan toplamış durumda...

Sarı-Kırmızılılar yaptığı transferlerle de sezonun en flaş takımlarından olmayı başarırken, şu ana kadar Abdülkerim Bardakcı, Kazımcan Karataş, Sergio Oliviera, Leo Dubois, Seferovic, Fredrik Midtsjö, Torreira, Mertens isimlerini kadrosuna katmıştı.

AYRILIKLAR YAŞANIYOR!

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Öte yandan bazı isimlerle de yollarını ayıran Aslan, son olarak Cicaldau'yu BAE ekiplerinden Al Ittihat Kalba'ya kiralık olarak gönderdiğini duyurmuştu. Tüm bu gelişmeler yaşanırken Sarı-Kırmızılılar'da beklentilerin oldukça fazla olduğu iki genç yıldız Kerem Aktürkoğlu ve Yunus Akgün şimdiye kadar ortaya koydukları performansla beklentileri karşılayamadı.

İKİ İSİMLE ÖZEL GÖRÜŞME

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Takvim'in haberine göre; Yönetim nezdinde Kerem ve Yunus'un formsuzluğunun ise en kısa sürede son bulmasının beklendiği belirtilirken Sportif AŞ Başkanvekili Erden Timur'un özel görüşmeler gerçekleştirdiği iki ismin ücretlerinde de kısa dönemde iyileştirmeler yapılacağı bildirildi.

DERBİ SONRASI...

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Trabzonspor derbisi sonrasında görüşmelerin devam edeceği belirtildi. Bu noktada görüşmelerin olumlu sonuçlandığı öğrenildi.


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