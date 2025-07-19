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Galatasaray'da Olimpiu Morutan için flaş haber! Yıldız oyuncu Aris'e transfer oldu...

Galatasaray’da gönderilecek oyuncular konusunda hareketlilik yaşanıyor. Rumen oyuncu Olimpiu Morutan Yunanistan ekibi Aris ile anlaşmaya vardı ve kulüpten ayrıldı.

Galatasaray'da Olimpiu Morutan için flaş haber! Yıldız oyuncu Aris'e transfer oldu...
Burak Kavuncu

Transfer çalışmalarına hız veren Galatasaray, kadrosunu güçlendirmek için hazırlıklar yaparken, bir yandan da yabancı oyuncuların bir kısmıyla yollarını ayırmaya çalışıyor. 2021-2022 sezonunda Romanya’nın Steaua Bükreş takımından transfer edilen Olimpiu Morutan, sarı kırmızılılara veda etti.

ARİS İLE ANLAŞTI

Galatasaray da Olimpiu Morutan için flaş haber! Yıldız oyuncu Aris e transfer oldu... 1

Rumen Milli Takım oyuncusu Olimpiu Morutan'ın Yunanistan Ligi ekibi Aris Selanik ile prensip anlaşmasına vardığı bildirildi. Genç oyuncu Yunan kulübü ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

TRANSFER BEDELİ HENÜZ AÇIKLANMADI!

Galatasaray da Olimpiu Morutan için flaş haber! Yıldız oyuncu Aris e transfer oldu... 2

Yunan ekibi Aris, Galatasaray’ın 26 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Olimpiu Morutan’ı kadrosuna kattı ve Rumen oyuncu ile Haziran 2028’e kadar sözleşme imzaladı. Transfere dair resmi bir bonservis bedeli henüz açıklanmadı.

KARİYERİ

Galatasaray da Olimpiu Morutan için flaş haber! Yıldız oyuncu Aris e transfer oldu... 3

2021-2022 sezonunda Romanya’nın Steaua Bükreş takımından transfer edilen genç oyuncu Morutan, Galatasaray’da 1 sezon geçirdikten sonra sırasıyla İtalyan kulübü Pisa ve Süper Lig’den Ankaragücü’nde kiralık dönem geçirdi.

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