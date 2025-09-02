Galatasaray'da son dakika transfer hamlesi! Ademola Lookman için 'Osimhen' formülü: Saatler kala teklif yapıldı

Galatasaray'da son dakika transfer haberleri gelmeye devam ediyor. Uğurcan Çakır ve İlkay Gündoğan transferiyle son 24 saatte gaza basan Sarı-kırmızılılar, Nijeryalı yıldız için devreye girdi. Alman devi Bayern Münih ve İtalyan ekibi Inter'in Atalanta'da kadro dışı bırakılan Ademola Lookman konusunda hamle yapmaması sonrası oklar artık Galatasaray'a çevrildi.

GALATASARAY'DAN ATALANTA'YA TEKLİF

İtalyan gazeteci Gianluca Di Marzio'nun haberine göre; Galatasaray, güncel piyasa değeri 60 milyon euro olarak gösterilen Ademola Lookman için Atalanta'ya teklifte bulundu.

LOOKMAN İÇİN OSİMHEN FORMÜLÜ

Lookman için Galatasaray'ın 'Osimhen' formülünü devreye aldığı iddia edildi. 27 yaşındaki yıldız futbolcuyu kiralık olarak kadrsouna katmak isteyen Galatasaray, bir an önce sonuç almak istiyor. Çünkü Şampiyonlar Ligi'ne kadrolar bugün 00.00'a kadar verilmek zorunda.

40 MAÇTA 20 GOL

Leipzig'ten Ağustos 2022'de 10 milyon euro bonservis karşılığında transfer olan Lookman, geçtiğimiz sezon tüm kulvarlarda 40 resmi maça çıkarken; 20 gol ve 7 asistlik performans sergilemişti.

OSIMHEN'DE DE AYNI SÜREÇ İŞLEMİŞTİ

Geçtiğimiz yıl Napoli'de kadro dışı kalan Victor Osimhen de Avrupa'da transfer sezonunu kapanmasının ardından Galatasaray'a sürpriz bir şekilde kiralık olarak imza atmıştı.