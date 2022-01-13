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Galatasaray'da yaprak dökümü sürüyor! Fatih Terim sonrası bir ayrılık daha

13.01.2022 22:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'da Fatih Terim'in yardımcılığını yapan Selçuk İnan, görevinden ayrıldığını açıkladı. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan İnan, "2011 yılında kapısından futbolcu olarak girdiğim büyük Galatasaray camiasında, sarı kırmızı forma ile kazandığım ve gurur duyduğum sayısız zaferlerin, kupaların ve şampiyonlukların ardından futbol kariyerimi kaptan olarak bitirdim." ifadelerini kullandı.

Galatasaray'da yaprak dökümü sürüyor! Fatih Terim sonrası bir ayrılık daha

Galatasaray'da Fatih Terim'in ayrılığıyla başlayan yaprak dökümü sürüyor. Sarı-kırmızılılarda yardımcı antrenörlük görevini sürdüren Selçuk İnan, görevinden ayrıldığını açıkladı.

"EN GÜZEL ANLARA, SEVİNÇLERE, HEYECANLARA HEM HİZMET HEM DE ŞAHİTLİK ETTİM"

İnan sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "2011 yılında kapısından futbolcu olarak girdiğim büyük Galatasaray camiasında, sarı kırmızı forma ile kazandığım ve gurur duyduğum sayısız zaferlerin, kupaların ve şampiyonlukların ardından futbol kariyerimi kaptan olarak bitirdim. Bir futbolcunun hayatında sahada yaşayabileceği en güzel anlara, sevinçlere, heyecanlara hem hizmet hem de şahitlik ettim.

"HER ZAMAN KIYMETİNİ BİLDİM"

Antrenörlük görevini de futbolculuk döneminde olduğu gibi ayni istekle, çok çalışarak, öğrenerek, öğrendiklerini aktararak, gelişmeye ve geliştirmeye odaklı bir şekilde yapmaya çalıştım. Verilen her göreve de layık olmak için elimden geleni yaptım. Bu camiada bana sunulan her fırsat ve katabildiğim her değerin, her zaman kıymetini bildim.

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"SONSUZ SEVGİ VE ŞÜKRANLARIMLA"

Bu sürede yanımda olan, birlikte mücadele ettiğim, yol arkadaşlığı yaptığımız herkese, desteğini her zaman hissettiğim taraftarlarımıza müteşekkirim. Teşekkürün en büyüğünü de beni iyi bir teknik direktör olacağıma inandırıp teşvik eden, bilgisini ve tecrübesini hiç esirgemeyen Fatih hocama ve desteğini, duasını eksik etmeyen aileme etmek isterim. Sonsuz sevgi ve şükranlarımla." ifadelerini kullandı.

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Galatasaray Futbol Kulübü
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