Galatasaray'dan Ali Palabıyık kararı! Sinirleri bir türlü geçmiyor...

Galatasaray-Alanyaspor maçının artçıları devam ediyor. Hakem kararlarıyla konuşulan karşılaşma sonrası Galatasaray'dan maç tekrarı için flaş bir hamle gelmişti. TFF'nin buna ne cevap vereceği henüz bilinmezken Galatasaray'dan bir hamle daha geldi.

ALİ PALABIYIK'I ŞİKAYET ETTİLER

Milliyet gazetesinde yer alan habere göre; Galatasaray, Ali Palabıyık'ı TFF Etik Kurulu'na şikayet etti. Ali Palabıyık'ın bir daha maç yönetmemesini isteyen Galatasaray yönetimi bu hamleyi gerçekleştirdi. TFF'nin bu iki olay için de ne karar vereceği henüz bilinmiyor.



