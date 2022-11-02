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Galatasaray'dan Ali Palabıyık kararı! Sinirleri bir türlü geçmiyor...

02.11.2022 12:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray-Alanyaspor maçı sonrası Ali Palabıyık için sarı-kırmızılılar hamle üstüne hamle yapıyor. Fanatik gazetesinde yer alan maç tekrarı haberinin ardından sarı-kırmızılılar Ali Palabıyık'ı TFF Etik Kurulu'na şikayet etti.

Galatasaray'dan Ali Palabıyık kararı! Sinirleri bir türlü geçmiyor...

Galatasaray-Alanyaspor maçının artçıları devam ediyor. Hakem kararlarıyla konuşulan karşılaşma sonrası Galatasaray'dan maç tekrarı için flaş bir hamle gelmişti. TFF'nin buna ne cevap vereceği henüz bilinmezken Galatasaray'dan bir hamle daha geldi.

Galatasaray'dan maç tekrarı için TFF'ye başvuru! Galatasaray'dan maç tekrarı için TFF'ye başvuru!

ALİ PALABIYIK'I ŞİKAYET ETTİLER

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Milliyet gazetesinde yer alan habere göre; Galatasaray, Ali Palabıyık'ı TFF Etik Kurulu'na şikayet etti. Ali Palabıyık'ın bir daha maç yönetmemesini isteyen Galatasaray yönetimi bu hamleyi gerçekleştirdi. TFF'nin bu iki olay için de ne karar vereceği henüz bilinmiyor.


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