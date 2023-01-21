Galatasaray'dan Antalyaspor maçı öncesi transfer görüşmesi! Haji Wright için bonservis pazarlığı yapıldı... Fenerbahçe taraftarı çıldırdı

Bu sezon Okan Buruk ile şampiyonluk hasretini dindirmek isteyen Galatasaray'da 12 Ocak itibarıyla başlayan ara transfer sezonunda çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Sarı-Kırmızılı ekip birçok isimle temaslarını sürdürürken, son günlerde gündemdeki isimlerden biri de Fenerbahçe'nin de gündemine aldığı Antalyaspor'un 24 yaşındaki ABD'li golcüsü Haji Wright...

Ligin 20. haftasında Antalyaspor ile karşılaşan Sarı-Kırmızılılar'ın Nef Stadyumu'nda Antalyaspor yöneticileriyle bir araya gelerek bonservis pazarlığı yaptığı öğrenildi. Öte yandan golcü oyuncu İstanbul'a getirilmezken, bunun nedeni olarak Haji Wright'ın sakatlığı olarak gösterildi.

10 MİLYON EURO...

Fanatik'in haberine göre; Avrupa'dan da birçok talibi olan golcü için Akdeniz ekibinin 10 milyon Euro gibi bir beklentisi olduğu iddia edildi.

BONUSLAR, SATIŞTAN PAY...

Galatasaray yönetiminin söz konusu görüşmeden rakamı olabildiğince aşağı çekmeye çalıştığı öne sürülürken, teklifte başarı bonusları ve sonraki satıştan yüksek pay gibi maddeler yer alacak.

TRANSFER HAFTASI

Seferovic ile yolları ayırması beklenen Sarı-Kırmızılılar'ın, yeni santrfor transferini şubat ayına kalmadan tamamlamak istediği bilinirken, Süper Lig'den Haji Wright'la ilgilenen Sarı-Kırmızılı kulübün gündeminde Premier Lig'den Fofana, Mateta gibi yıldızlar da var. Yönetim diğer taraftan Icardi'nin de bonservisini almak üzere girişimlerde bulunuyor. Özellikle bu haftadan itibaren transfer temaslarının daha da sıklaştırılması bekleniyor.



