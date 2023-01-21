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Galatasaray'dan Antalyaspor maçı öncesi transfer görüşmesi! Haji Wright için bonservis pazarlığı yapıldı... Fenerbahçe taraftarı çıldırdı

21.01.2023 18:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Seferovic'te umduğunu bulamayan Galatasaray'da golcü arayışları hız kesmeden devam ediyor. Icardi'nin bonservisini almak için PSG yönetimi ile temas halinde olan Sarı-Kırmızılılar'ın gündemindeki bir diğer isim ise Antalyaspor'un golcüsü Haji Wright... Fenerbahçe'nin de gündeminde olan ABD'li golcü için Sarı-Kırmızılılar 20. haftada sahasında ağırladığı Antalyaspor'un yöneticileri ile Nef Stadyumu'nda görüşme gerçekleştirdiği öne sürüldü. İşte detaylar...

Galatasaray'dan Antalyaspor maçı öncesi transfer görüşmesi! Haji Wright için bonservis pazarlığı yapıldı... Fenerbahçe taraftarı çıldırdı
Haji Wright

Haji Wright

ABD Amerika Birleşik Devletleri
Yaş: 25 / Pozisyon Forvet
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Bu sezon Okan Buruk ile şampiyonluk hasretini dindirmek isteyen Galatasaray'da 12 Ocak itibarıyla başlayan ara transfer sezonunda çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Sarı-Kırmızılı ekip birçok isimle temaslarını sürdürürken, son günlerde gündemdeki isimlerden biri de Fenerbahçe'nin de gündemine aldığı Antalyaspor'un 24 yaşındaki ABD'li golcüsü Haji Wright...

Ligin 20. haftasında Antalyaspor ile karşılaşan Sarı-Kırmızılılar'ın Nef Stadyumu'nda Antalyaspor yöneticileriyle bir araya gelerek bonservis pazarlığı yaptığı öğrenildi. Öte yandan golcü oyuncu İstanbul'a getirilmezken, bunun nedeni olarak Haji Wright'ın sakatlığı olarak gösterildi.

10 MİLYON EURO...

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Fanatik'in haberine göre; Avrupa'dan da birçok talibi olan golcü için Akdeniz ekibinin 10 milyon Euro gibi bir beklentisi olduğu iddia edildi.

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BONUSLAR, SATIŞTAN PAY...

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Galatasaray yönetiminin söz konusu görüşmeden rakamı olabildiğince aşağı çekmeye çalıştığı öne sürülürken, teklifte başarı bonusları ve sonraki satıştan yüksek pay gibi maddeler yer alacak.

TRANSFER HAFTASI

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Seferovic ile yolları ayırması beklenen Sarı-Kırmızılılar'ın, yeni santrfor transferini şubat ayına kalmadan tamamlamak istediği bilinirken, Süper Lig'den Haji Wright'la ilgilenen Sarı-Kırmızılı kulübün gündeminde Premier Lig'den Fofana, Mateta gibi yıldızlar da var. Yönetim diğer taraftan Icardi'nin de bonservisini almak üzere girişimlerde bulunuyor. Özellikle bu haftadan itibaren transfer temaslarının daha da sıklaştırılması bekleniyor.


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