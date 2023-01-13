Fenerbahçe ve Galatasaray peşindeydi! Antalyaspor'dan ses getiren Haji Wright açıklaması

12 Ocak itibarıyla ara transfer döneminin başlamasıyla transfer söylentileri de hız kazanmış durumda. Birçok transfer döneminde olduğu gibi bu transfer sezonunda da şampiyonluğun en büyük adaylarından olan Fenerbahçe ve Galatasaray karşı karşıya gelirken, bu kez hedefteki isim Antalyaspor'un yıldız oyuncusu Haji Wright oldu.

BAŞKAN AÇIKLADI!

24 yaşındaki golcünün yeni adresinin neresi olacağı henüz netlik kazanmazken, Antalyaspor Asbaşkanı Emrah Çelik, Doğukan Sinik için düzenlenen imza töreninde açıklamalarda bulundu.

Erkan Eyibil'i Gençlerbirliği'ne, Gökdeniz Bayrakdar'ı da Bodrumspor'a kiraladıklarını anımsatan Çelik, "Bugün de Doğukan Sinik'i sezon sonuna kadar kiralıyoruz. Yuvana hoş geldin. Allah geçen yılki başarılarının devamını nasip etsin." ifadelerini kullandı.

"8 KULÜPLE GÖRÜŞÜYORUZ"

Forvet oyuncuları Haji Wright ile ilgili son günlerde transfer haberlerinin çıktığını hatırlatan Emrah Çelik, "Haji, son 1 yılın ligdeki en fazla gol atan oyuncularından. Haji, Antalya'ya güzel bir katkı sağlayarak gidecek. Dünya futboluna da çok güzel hizmetler yapacağına inanıyorum. Haji Wright ilgili 8 kulüple görüşüyoruz. Olgunlaşanlar var. Başkanımız en doğru kararı verecektir. Haji'nin durumu 10 gün içerisinde netlik kazanır." diye konuştu.



