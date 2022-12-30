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Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye cevap! 'Sus' emojisi, gol anı ve 'Çıldırın' mesajı...

30.12.2022 08:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Demir Grup Sivasspor'a konuk olan ve 90+5'te bulduğu golle sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrılan Galatasaray, 2022 yılını lider olarak kapatmıştı. Zirvede en yakın rakibi Fenerbahçe'nin 1 puan üstünde yer alan sarı - kırmızılılardan maç sonunda flaş paylaşımlar geldi. Galatasaray; 'Sus' emojisi, gol anı ve 'Çıldırın' şarkısı ile sarı - lacivertlilere cevap verdi. İşte detaylar...

Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye cevap! 'Sus' emojisi, gol anı ve 'Çıldırın' mesajı...

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Demir Grup Sivasspor'a konuk oldu. Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan müsabakadan 2-1'lik galibiyetle ayrılan sarı - kırmızılılar, liderlik koltuğunu korudu ve 2022 yılını 1. sırada tamamladı. Hakem Erkan Özdamar'ın tartışmalı kararlarının bulunduğu maçın sonunda Galatasaray'dan flaş paylaşımlar geldi.

FENERBAHÇE: "KARA GECE"

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Fenerbahçe; Sivasspor - Galatasaray mücadelesinin ardından Twitter'dan sarı - kırmızılıların 23 Aralık 2020 tarihinde attığı "Futbolda kapkara gece!" tweet'ini alıntılayıp, 23 EKİM 2022 - 12 KASIM 2022 ve BUGÜN! TÜRK FUTBOLUNDA YILLARDIR AYDINLANMAYAN KARA GECE!" şeklinde bir paylaşım yaptı.

GALATASARAY'DAN ÜÇ TWEET BİRDEN

Galatasaray ise Fenerbahçe'nin paylaşımının hemen ardından üç tweet birden atarak sarı - lacivertlilere cevap verdi.

'SUS' EMOJİSİ

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Sarı - kırmızılı kulübün resmi Twitter hesabından yapılan ilk paylaşımda Barış Alper Yılmaz'ın 90+5'te galibiyeti getiren gol vuruşu ve 'Sus' emojisi yer aldı.

"GOL VURUŞUNDAN ÇOK DAHA FAZLASI"

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İkinci paylaşımda yine aynı gol vuruşunun başka bir açıdan fotoğrafını paylaşıp "Bir gol vuruşundan çok daha fazlası…" denildi.

"ÇILDIRIN"

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Galatasaray'ın üçüncü paylaşımında ise 'Çıldırın' şarkısıyla "O sırada çalan şarkı..." ifadeleri kullanıldı.

İki kulübün de yapmış olduğu paylaşımlar kısa süre içerisinde en çok konuşulanlar arasında yerini aldı.

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