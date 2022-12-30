Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye cevap! 'Sus' emojisi, gol anı ve 'Çıldırın' mesajı...

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Demir Grup Sivasspor'a konuk oldu. Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan müsabakadan 2-1'lik galibiyetle ayrılan sarı - kırmızılılar, liderlik koltuğunu korudu ve 2022 yılını 1. sırada tamamladı. Hakem Erkan Özdamar'ın tartışmalı kararlarının bulunduğu maçın sonunda Galatasaray'dan flaş paylaşımlar geldi.

FENERBAHÇE: "KARA GECE"

Fenerbahçe; Sivasspor - Galatasaray mücadelesinin ardından Twitter'dan sarı - kırmızılıların 23 Aralık 2020 tarihinde attığı "Futbolda kapkara gece!" tweet'ini alıntılayıp, 23 EKİM 2022 - 12 KASIM 2022 ve BUGÜN! TÜRK FUTBOLUNDA YILLARDIR AYDINLANMAYAN KARA GECE!" şeklinde bir paylaşım yaptı.

GALATASARAY'DAN ÜÇ TWEET BİRDEN

Galatasaray ise Fenerbahçe'nin paylaşımının hemen ardından üç tweet birden atarak sarı - lacivertlilere cevap verdi.

'SUS' EMOJİSİ

Sarı - kırmızılı kulübün resmi Twitter hesabından yapılan ilk paylaşımda Barış Alper Yılmaz'ın 90+5'te galibiyeti getiren gol vuruşu ve 'Sus' emojisi yer aldı.

"GOL VURUŞUNDAN ÇOK DAHA FAZLASI"

İkinci paylaşımda yine aynı gol vuruşunun başka bir açıdan fotoğrafını paylaşıp "Bir gol vuruşundan çok daha fazlası…" denildi.

"ÇILDIRIN"

Galatasaray'ın üçüncü paylaşımında ise 'Çıldırın' şarkısıyla "O sırada çalan şarkı..." ifadeleri kullanıldı.

İki kulübün de yapmış olduğu paylaşımlar kısa süre içerisinde en çok konuşulanlar arasında yerini aldı.

