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Galatasaray'dan maç sonunda Beşiktaş'a peş peşe göndermeler! Rashica transferini unutmayan sarı-kırmızılılardan flaş paylaşım...

21.10.2023 21:32 | Son Güncelleme:
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Galatasaray, Trendyol Süper Lig’in 9. haftasında sahasında karşı karşıya geldiği Beşiktaş’ı 2-1 mağlup etti. Sarı-kırmızılılar bu mücadeleyle birlikte ligde evindeki kaybetmeme serisini sürdürdü. Cimbom, maç sonunda Rashica transferiyle ilgili bir göndermede bulundu.

Milot Rashica

Milot Rashica

KOS Kosova
Yaş: 27 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Beşiktaş
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Galatasaray, Trendyol Süper Lig’in 9. haftasında sahasında karşılaştığı Beşiktaş’ı 2-1’lik skorla mağlup etti.

Sarı-kırmızılılar, bu sonuçla siyah-beyazlılara karşı evindeki üstünlüğünü sürdürdü. Aslan, rakibe son olarak 27 Şubat 2017 tarihinde sahasında yenildi. Cimbom bu derbinin ardından oynadığı 7 karşılaşmayı da kaybetmedi. Aslan bu süreçte 6 galibiyet elde ederken, 1 kez berabere kaldı.

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MAÇ BAŞINDA OYUNDAN ALINDI

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Sezon başında Galatasaray'ın ilgilendiği Rashica'yı kadrosuna katarak büyük ses getiren siyah-beyazlılarda yıldız oyuncu maça 11'de başladı. Kaleci Mert Günok'un 30. dakikada kırmızı kart görmesi sonrası oyundan alınan Rashica mücadeleyi yarıda bırakmak zorunda kaldı.

GÖNDERME YAPTILAR

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Beşiktaş'a imza attıktan sonra bir paylaşımla duyurulan Rashica o dönemde sarı-kırmızılılara gönderme olarak nitelendirilmişti. Galatasaray, Beşiktaş'ı sahasında 2-1 mağlup etmesinin ardından siyah-beyazlıların o paylaşımını alıntılayarak cevap verdi.

"GERİ GİDİYORLAR"

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Galatasaray sosyal medya hesabı, Rashica göndermesinin ardından Beşiktaş hakkında bir paylaşımda daha bulundu. Siyah-beyazlıların maç öncesi 'geliyoruz' paylaşımını alıntılayan sarı-kırmızılılar, 'Geri gidiyorlar' şeklinde cevap verdi.

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