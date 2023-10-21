Galatasaray'dan maç sonunda Beşiktaş'a peş peşe göndermeler! Rashica transferini unutmayan sarı-kırmızılılardan flaş paylaşım...

Galatasaray, Trendyol Süper Lig’in 9. haftasında sahasında karşılaştığı Beşiktaş’ı 2-1’lik skorla mağlup etti.

Sarı-kırmızılılar, bu sonuçla siyah-beyazlılara karşı evindeki üstünlüğünü sürdürdü. Aslan, rakibe son olarak 27 Şubat 2017 tarihinde sahasında yenildi. Cimbom bu derbinin ardından oynadığı 7 karşılaşmayı da kaybetmedi. Aslan bu süreçte 6 galibiyet elde ederken, 1 kez berabere kaldı.

MAÇ BAŞINDA OYUNDAN ALINDI

Sezon başında Galatasaray'ın ilgilendiği Rashica'yı kadrosuna katarak büyük ses getiren siyah-beyazlılarda yıldız oyuncu maça 11'de başladı. Kaleci Mert Günok'un 30. dakikada kırmızı kart görmesi sonrası oyundan alınan Rashica mücadeleyi yarıda bırakmak zorunda kaldı.

GÖNDERME YAPTILAR

Beşiktaş'a imza attıktan sonra bir paylaşımla duyurulan Rashica o dönemde sarı-kırmızılılara gönderme olarak nitelendirilmişti. Galatasaray, Beşiktaş'ı sahasında 2-1 mağlup etmesinin ardından siyah-beyazlıların o paylaşımını alıntılayarak cevap verdi.

"GERİ GİDİYORLAR"

Galatasaray sosyal medya hesabı, Rashica göndermesinin ardından Beşiktaş hakkında bir paylaşımda daha bulundu. Siyah-beyazlıların maç öncesi 'geliyoruz' paylaşımını alıntılayan sarı-kırmızılılar, 'Geri gidiyorlar' şeklinde cevap verdi.





