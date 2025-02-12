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  4. Galatasaray'dan olay yaratan Eren Elmalı paylaşımı! Ligin 16. haftasında oynanan Trabzonspor maçına atıfta bulundular... Bordo-mavili taraftarları çok kızdırdı!

Galatasaray'dan olay yaratan Eren Elmalı paylaşımı! Ligin 16. haftasında oynanan Trabzonspor maçına atıfta bulundular... Bordo-mavili taraftarları çok kızdırdı!

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
12.02.2025 21:55
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Galatasaray, yeni transferi Eren Elmalı'yı hazırladığı tanıtım videosuyla resmi kanallardan duyururken yapılan paylaşımda ligin ilk yarısında oynanan Trabzonspor maçında çokça tartışmalara neden olan 'top çizgiyi geçti mi?' olayına göndermede bulundu. İşte detaylar...

Galatasaray'dan olay yaratan Eren Elmalı paylaşımı! Ligin 16. haftasında oynanan Trabzonspor maçına atıfta bulundular... Bordo-mavili taraftarları çok kızdırdı!
Eren Elmalı

Eren Elmalı

TR Türkiye
Yaş: 25 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Galatasaray'ın uzun uğraşlar sonucu ezeli rakibi Trabzonspor'dan kadrosuna kattığı Eren Elmalı için Sarı-Kırmızılılar'dan bir paylaşım geldi.

Yapılan paylaşımda ligin 16. haftasında oynanan ve dışarıdan çevrildiği iddia edilen ve Trabzonspor'un golüyle sonuçlanan 4-3'lük maça atıfta bulunuldu.

NE YAŞANMIŞTI?

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Süper Lig'in 16. haftasında Galatasaray - Trabzonspor maçına damga vuran pozisyonun başrolünde olan ve dışarıdan çevrildiği iddia edilen o pozisyon Trabzonspor'un golüyle son bulmuştu. Topun çizgiyi geçmediği belirtilmiş ve gol geçerli sayılmıştı. Tartışmalarının günlerce sürdüğü o maçın kazananı 4-3'lük skorla Galatasaray olmuştu.

İŞTE O PAYLAŞIM...

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Anahtar Kelimeler:
Süper Lig Trabzonspor Evren Eren Elmalı son dakika galatasaray
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