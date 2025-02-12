Galatasaray'dan olay yaratan Eren Elmalı paylaşımı! Ligin 16. haftasında oynanan Trabzonspor maçına atıfta bulundular... Bordo-mavili taraftarları çok kızdırdı!

Galatasaray'ın uzun uğraşlar sonucu ezeli rakibi Trabzonspor'dan kadrosuna kattığı Eren Elmalı için Sarı-Kırmızılılar'dan bir paylaşım geldi.

Yapılan paylaşımda ligin 16. haftasında oynanan ve dışarıdan çevrildiği iddia edilen ve Trabzonspor'un golüyle sonuçlanan 4-3'lük maça atıfta bulunuldu.

NE YAŞANMIŞTI?

Süper Lig'in 16. haftasında Galatasaray - Trabzonspor maçına damga vuran pozisyonun başrolünde olan ve dışarıdan çevrildiği iddia edilen o pozisyon Trabzonspor'un golüyle son bulmuştu. Topun çizgiyi geçmediği belirtilmiş ve gol geçerli sayılmıştı. Tartışmalarının günlerce sürdüğü o maçın kazananı 4-3'lük skorla Galatasaray olmuştu.

İŞTE O PAYLAŞIM...