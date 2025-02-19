Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin VAR hakemi belli oldu iddiası! "Hollandalı Pol Van Boekel olacak"

Heyecanla beklenen şampiyonluk yarışındaki iki ekibin maçı için geri sayım sürüyor. Galatasaray- Fenerbahçe derbisinin hakeminin kim olacağı merak ediliyor.

Galatasaray ile Fenerbahçe Süper Lig’in 25.haftasında RAMS Park’ta karşı karşıya gelecek. 24 Şubat saat 20.00’de başlayacak olan maçın hakemi ile ilgili TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu açıklama yaptı.

Hacıosmanoğlu'nun açıklamaları şu şekilde;

"Bu maçı yönetecek çok hakem arkadaşlarımız var. Bu kararı alırken, kulüpler başvurursa alacağız dediler. Yönetim kurulundaki arkadaşlar, yetkiyi bana verdiler. Tartışmayı kesmek için ve hakem arkadaşlarımızı tartışılır konuma sokmamak için bu maçın hakemi dünya çapında yabancı bir hakem olacak. Salı günü yazışmalar yapacak, teyitleri alındı. Hakemin dünya çapında yabancı olacağını söyleyebilirim. Hakem atamalarını MHK yapıyor. Hafta sonu hakemi duyarsınız."

Derbi hakemi olarak Slavko Vincic’in ismi geçiyor. Derbinin hakemi netleşmemişken Fanatik Gazetesi'nden Umut Eken, VAR hakeminin kim olacağını sosyal medya hesabından açıkladı.

"VAR HAKEMİ HOLLANDALI POL VAN BOEKEL OLACAK"

Umut Eken maçın VAR hakemiyle ilgili şu ifadeleri paylaştı;

"Derbinin VAR hakemi Hollandalı Pol Van Boekel olacak.

Hollandalı hakem geçen sezon Süper Lig’de Fenerbahçe - Beşiktaş (2-1) derbisi ile Konyaspor-Galatasaray (1-3) maçlarında VAR odasındaydı.

Avrupa Ligi Finali’nde Atalanta-Leverkusen (3-0) maçının VAR hakemiydi.

Van Boekel, UEFA’nın VAR kadrosundaki en gözde hakemlerden.

Bu sezon Şampiyonlar Ligi’nde tam 16 maçta VAR odasındaydı. Diğer UEFA organizasyonlarında da düzenli görev alıyor.

Geçen hafta Halil Umut Meler’in yönettiği Club Brugge-Atalanta maçının VAR hakemiydi."