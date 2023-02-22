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Galatasaray günün ikinci hazırlık maçında karşılaştığı Pendikspor'u 3-1 mağlup etti!

22.02.2023 22:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ülkemizde yaşanan deprem felaketi sonrası liglere ara verilirken, bu süreci Antalya'da düzenlenen kamp ile sürdüren Galatasaray günün ikinci maçında Pendikspor ile karşı karşıya geldi. İlk maçta Gençlerbirliği ile 2-2 berabere kalan Sarı-Kırmızılılar, Pendikspor'u ise 3-1 mağlup etmeyi başardı. İşte detaylar...

Galatasaray günün ikinci hazırlık maçında karşılaştığı Pendikspor'u 3-1 mağlup etti!

Lige verilen arayı Antalya'da gerçekleştirdiği değerlendiren lider Galatasaray, Antalya'da oynadığı ilk hazırlık maçında Gençlerbirliği ile 2-2 berabere kalırken, günün ikinci maçında Pendikspor ile karşılaştı.

GÜNÜN İKİNCİ MAÇINDA GALİBİYET!

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İlk maçta rakibiyle 2-2 berabere kalan Galatasaray ikinci maçında karşılaştığı Pendikspor'u 3-1 mağlup etmeyi başardı.

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GOLLER BERKAN, YUNUS VE RASHICA'DAN GELDİ

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Sarı-Kırmızılılar'ın golleri, Berkan Kutlu, Yunus Akgün ve Milot Rashica'nın ayağından geldi.

Okan Buruk'u öğrencileri Pendikspor karşısına; Okan Kocuk, Dubois, Kaan Ayhan, Abdülkerim, Kazımcan, Emre Taşdemir, Berkan Kutlu, Mitstjö, Yunus Akgün, Rashica, Gomis ilk 11'i ile çıktı.

İLK MAÇIN GOLLERİ...

Mauro_Icardi_Galatasaray_Besiktas

Öte yandan Sarı-Kırmızılılar'ın Gençlerbirliği karşısındaki gollerini atan Mauro Icardi ve Barış Alper Yılmaz bu karşılaşmada yer almadı.

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