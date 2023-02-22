Galatasaray günün ikinci hazırlık maçında karşılaştığı Pendikspor'u 3-1 mağlup etti!

Lige verilen arayı Antalya'da gerçekleştirdiği değerlendiren lider Galatasaray, Antalya'da oynadığı ilk hazırlık maçında Gençlerbirliği ile 2-2 berabere kalırken, günün ikinci maçında Pendikspor ile karşılaştı.
İlk maçta rakibiyle 2-2 berabere kalan Galatasaray ikinci maçında karşılaştığı Pendikspor'u 3-1 mağlup etmeyi başardı.
Sarı-Kırmızılılar'ın golleri, Berkan Kutlu, Yunus Akgün ve Milot Rashica'nın ayağından geldi.
Okan Buruk'u öğrencileri Pendikspor karşısına; Okan Kocuk, Dubois, Kaan Ayhan, Abdülkerim, Kazımcan, Emre Taşdemir, Berkan Kutlu, Mitstjö, Yunus Akgün, Rashica, Gomis ilk 11'i ile çıktı.
Öte yandan Sarı-Kırmızılılar'ın Gençlerbirliği karşısındaki gollerini atan Mauro Icardi ve Barış Alper Yılmaz bu karşılaşmada yer almadı.