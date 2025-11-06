Galatasaray hezimeti sonrası Ajax'ın yıldızından maç sonunda itiraf!

Ajax forması giyen Davy Klaassen, Galatasaray karşısında alınan 3-0’lık mağlubiyetin ardından dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Hollandalı futbolcu, takımın istikrarsız performansına vurgu yaptı.

"BELLİ ANLARA BAĞIMLIYIZ"

Klaassen, “İlk yarı oldukça dengeliydi ancak ikinci yarının başında yediğimiz iki gol her şeyi değiştirdi. Bazen 30-35 dakika boyunca iyi oynuyoruz ama bu yeterli olmuyor. Böyle olunca da sadece belli anlara bağımlı hale geliyoruz ve maçları domine edecek bir temelden yoksun kalıyoruz.” ifadelerini kullandı.

"G.SARAY ÇOK GÜÇLÜ BİR RAKİP"

Tecrübeli orta saha, yaşanan sorunların sadece Galatasaray karşısında değil, Telstar, Volendam gibi diğer takımlara karşı da tekrarlandığını belirterek, “Bu kez Galatasaray gibi çok güçlü bir rakibe karşı oynadık ama benzer şeyleri başka maçlarda da yaşıyoruz.” dedi.