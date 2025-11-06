SPOR

Galatasaray hezimeti sonrası Ajax'ın yıldızından maç sonunda itiraf!

Ajax’ın deneyimli orta sahası Davy Klaassen, Galatasaray karşısında alınan 3-0’lık yenilginin ardından takımın oyun istikrarını eleştirdi. Hollandalı futbolcu, “Bazen sadece 30-35 dakika iyi oynuyoruz ama bu yeterli değil” diyerek Ajax’ın maçları domine edecek temelden yoksun olduğunu söyledi. İşte detaylar...

Galatasaray hezimeti sonrası Ajax'ın yıldızından maç sonunda itiraf!
Berker İşleyen

Ajax forması giyen Davy Klaassen, Galatasaray karşısında alınan 3-0’lık mağlubiyetin ardından dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Hollandalı futbolcu, takımın istikrarsız performansına vurgu yaptı.

"BELLİ ANLARA BAĞIMLIYIZ"

Galatasaray hezimeti sonrası Ajax ın yıldızından maç sonunda itiraf! 1

Klaassen, “İlk yarı oldukça dengeliydi ancak ikinci yarının başında yediğimiz iki gol her şeyi değiştirdi. Bazen 30-35 dakika boyunca iyi oynuyoruz ama bu yeterli olmuyor. Böyle olunca da sadece belli anlara bağımlı hale geliyoruz ve maçları domine edecek bir temelden yoksun kalıyoruz.” ifadelerini kullandı.

"G.SARAY ÇOK GÜÇLÜ BİR RAKİP"

Galatasaray hezimeti sonrası Ajax ın yıldızından maç sonunda itiraf! 2

Tecrübeli orta saha, yaşanan sorunların sadece Galatasaray karşısında değil, Telstar, Volendam gibi diğer takımlara karşı da tekrarlandığını belirterek, “Bu kez Galatasaray gibi çok güçlü bir rakibe karşı oynadık ama benzer şeyleri başka maçlarda da yaşıyoruz.” dedi.

Canlı Skor

