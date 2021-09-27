Galatasaray'ın ateşli yengesinden Türkçe paylaşım! Akılları baştan aldı

Geçtiğimiz haftalarda Galatasaray'la sözleşme imzalayarak taraftarı beklentiye sokan Brezilyalı futbolcu Gustavo Assunçao'nun sevgilisi Judith Valverde, güzelliğiyle Türk basınının ilgi odağı olmuştu. Valverde, bu defa Instagram hesabından yaptığı Türkçe paylaşımla adından söz ettirdi. İşte Valverde'nin o paylaşımı:

ATEŞLİ POZLARIYLA OLAY OLMUŞTU

Judith Valverde, 9 bini aşkın takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından paylaştığı seksi pozlarıyla kendine hayran bırakıyor.

Valverde'nin futbolcu sevgilisi Assunçao ile verdiği tutkulu pozlar da Türk basınında geniş yer bulmuştu.

Uzun soluklu bir ilişki yaşayan Assunçao ve Valverde'nin pozları, sosyal medyada büyük ilgi görüyor.

Judith Valverde, iddialı pozlarıyla adından sık sık söz ettirecek gibi görünüyor.



