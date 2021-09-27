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Galatasaray'ın ateşli yengesinden Türkçe paylaşım! Akılları baştan aldı

27.09.2021 10:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaraylı futbolcu Gustavo Assunçao'nun kız arkadaşı Judith Valverde, ateşli pozlarıyla magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Valverde, bu defa Instagram hesabından paylaştığı Türkçe paylaşımla dikkatleri üzerine çekti.

Galatasaray'ın ateşli yengesinden Türkçe paylaşım! Akılları baştan aldı

Geçtiğimiz haftalarda Galatasaray'la sözleşme imzalayarak taraftarı beklentiye sokan Brezilyalı futbolcu Gustavo Assunçao'nun sevgilisi Judith Valverde, güzelliğiyle Türk basınının ilgi odağı olmuştu. Valverde, bu defa Instagram hesabından yaptığı Türkçe paylaşımla adından söz ettirdi. İşte Valverde'nin o paylaşımı:

Galatasaray'ın ateşli yengesinden Türkçe paylaşım!

ATEŞLİ POZLARIYLA OLAY OLMUŞTU

Judith Valverde, 9 bini aşkın takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından paylaştığı seksi pozlarıyla kendine hayran bırakıyor.

Galatasaray'ın ateşli yengesinden Türkçe paylaşım! Akılları baştan aldı

Valverde'nin futbolcu sevgilisi Assunçao ile verdiği tutkulu pozlar da Türk basınında geniş yer bulmuştu.

Galatasaray'ın ateşli yengesinden Türkçe paylaşım! Akılları baştan aldı

Uzun soluklu bir ilişki yaşayan Assunçao ve Valverde'nin pozları, sosyal medyada büyük ilgi görüyor.

Galatasaray'ın ateşli yengesinden Türkçe paylaşım! Akılları baştan aldı

Judith Valverde, iddialı pozlarıyla adından sık sık söz ettirecek gibi görünüyor.

Galatasaray'ın ateşli yengesinden Türkçe paylaşım! Akılları baştan aldı

Galatasaray'ın ateşli yengesinden Türkçe paylaşım! Akılları baştan aldı


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Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Futbol Kulübü
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