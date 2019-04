Galatasaray'ın eski futbolcusu Lukas Podolski derbiden ümitli!

Galatasaray’ın eski futbolcusu Lukas Podolski, Fenerbahçe ile oynanacak derbi öncesi GSTV’den Ebru Gürsoy’a özel açıklamalar yaptı.

PODOLSKİ'NİN SÖZLERİ:

“Kendimi bu forma ile her zaman iyi hissediyorum. Tabii ki beni özlediniz biliyorum ama Galatasaray her zaman benimle! Nerede olduğum farketmez. Mümkün olduğu zaman maçları takip ediyorum ancak Japonya’da saat farkı var. Ama nasıl oynadıklarını, skorun ne olduğunu ve bazı haberleri mutlaka internetten takip ediyorum.

Sosyal medyamda Galatasaray taraftarı her zaman çok çılgın. Çok fazla mesaj alıyorum onlardan ve bu çok hoşuma gidiyor.”

“BEN BİR ASLANIM! ASLANLAR YENECEK”

“Her iki taraf için önemli bir derbi. Her zaman ateşli bir mücadele olur. Fakat ben bir aslanım, ben Cimbomluyum ve Dünyanın diğer tarafından da desteklerim. Her zaman taraftarın ve kulübün yanındayım. Umarım takım taraftara bir zafer kazandırır. Benim için taraftar her zaman muhteşem olacaktır. Elbette 3 puan alabilmeyi diliyorum ama söylediğim gibi derbiler her zaman ateşli geçer. Rakip de iyi mücadele edecek ama ben Cimbomluyum. Ben bir aslanım! Umarım aslanlar onları yenecek.”