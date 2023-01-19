Galatasaray'ın transfer etmek istediği Sivassporlu Uğur Çiftçi kameraların açık olduğunu fark etmedi! Transfer yanıtı...

Son günlerde transfer çalışmalarına hız veren Galatasaray'da öncelik sol bek... Bu bölge için arayışlarını sürdüren Sarı-Kırmızılılar listenin başına Sivasspor'un 30 yaşındaki oyuncusu Uğur Çiftçi'yi almıştı.

Adeta yılan hikayesine dönen Çiftçi transferinde son durum merak edilirken, bu soruya konunun öznesi olan Uğur Çiftçi'den yanıt geldi.

"SON DURUM AYNI"

Deneyimli sol bek oyuncusu, antrenman sırasında basın mensuplarından gelen Galatasaray'a transferi için son durumun ne olduğu şeklinde soruya, "Son durum aynı" diye cevap verdi.

EMRE TAŞDEMİR İLE ANLAŞILAMADI...

Galatasaray, Uğur Çiftçi için Emre Taşdemir ve 600 bin euro karşılığında Sivasspor'la anlaşma sağlamıştı. Emre Taşdemir'in transfer için Sivasspor'la anlaşamaması üzerine transfer ertelenmişti.

"SOL BEK ALMADAN VERMEYİZ"

Konuyla alakalı Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay da açıklamalarda bulunurken, deneyimli teknik adam, "Bizim acil planda forvete ihtiyacımız var, yönetim onun farkında. Takımdan giden Dia Saba'nın yerine bir oyuncu almamız gerekiyor. Fırsatımız, imkanımız olursa tabii bir tane daha alabiliriz. Onun dışında fazla bir şey istemiyoruz. Uğur Çiftçi konusu çıktıktan sonra Emre'nin adı geçti. Tabi bizi istemeyeni bizim de zorla almamız mümkün değil. Yani Emre de haklı olarak Galatasaray'da oynuyor, oradan bir yere gitmek istemeyebilir. Bir sol bek almadan Uğur'u bırakma şansımız yok." ifadelerini kullandı.



