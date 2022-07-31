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Galatasaray'ın yeni yıldızı Seferovic'in eşi Amina'dan şaşırtan çay isyanı! "Nerede olursan ol, ne yaparsan yap..."

31.07.2022 20:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'a Benfica'dan transfer olan ünlü futbolcu Haris Seferovic, "Galatasaray Türkiye'nin en büyük kulübü ve en çok şampiyon olan takımı. Bu yüzden Galatasaray'ı seçtim." ifadelerini kullanmıştı. Takımda henüz yeni olan ismin eşi Amina'dan şaşırtan bir paylaşım geldi.

Galatasaray'ın yeni yıldızı Seferovic'in eşi Amina'dan şaşırtan çay isyanı! "Nerede olursan ol, ne yaparsan yap..."

Galatasaray'ın yeni ismi Haris Seferovic, sarı-kırmızılı kulübe geliş sürecinden bahsetmiş ve Türkiye'den başka teklifler de aldığını ifade ederek "Teklif geldi ve transfer kısa süre içinde gerçekleşti. Ben de gelmek istiyordum." ifadelerini kullanmıştı. "Burada olduğum için mutluyum. Stadımızda yaptığımız maçta da söylemiştim. Galatasaray Türkiye'nin en büyük kulübü ve en çok şampiyon olan takımı. Bu yüzden Galatasaray'ı seçtim." şeklinde konuşan ismin eşi Amina da şimdilerde Türkiye'ye alışmaya çalışıyor.

GALATASARAY'IN YENİ YILDIZI SEFEROVIC'IN EŞİ AMİNA'DAN ŞAŞIRTAN ÇAY İSYANI!

Ünlü yıldızın eşi Amina Seferović ise transfer sonrası Türkiye'den şaşırtan bir paylaşımda bulundu.

Amina Seferović, Türkiye'de her gittiği yerde kendisine çay ikram edildiğini söyleyerek bu duruma güldüren bir isyanda bulundu.

"HAYATIMDA SON 10 GÜNKÜ KADAR ÇAY İÇMEDİM"

Seferović sosyal medya hesabında yaptığı bir paylaşımda "Hayatımda son 10 günkü kadar hiç çay içmedim." dedi.

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"NEREDE OLURSAN OL, ÖNÜNE ÇAY KOYUYORLAR"

Ünlü isim ayrıca mekan farketmeksizin çay ikramı yapılmasını "Nerede olursan ol, ne yaparsan yap önüne çay koyuyorlar." ifadeleriyle dile getirdi.

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galatasaray seferovic
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