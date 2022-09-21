Galatasaray’ın yıldızı Icardi’nin eşi Wanda Nara'nın göğüs dekolteli paylaşımı nefes kesti!

Galatasaray'ın yeni golcüsü Mauro Icardi'yi transferi futbol gündeminde günlerde konuşulmuştu. Futbolcunun eşi ve menajeri Wanda Nara'nın ismi son olarak aldatma haberleriyle gündeme gelmişti. Nara'dan gelen yeni paylaşıma binlerce beğeni ve yorum geldi.

GALATASARAY'IN YENİ YILDIZI ICARDI'NİN EŞİ WANDA NARA'DAN GÖĞÜS DEKOLTELİ PAYLAŞIM!

Sarı kırmızılı takımın yeni yıldızı Mauro Icardi'nin hem eşi hem de menajeri olan Wanda Nara, geçtiğimiz günlerde siyah renkli ve göğüs dekolteli paylaşımıyla takipçilerinden çokça beğeni almıştı.

Nara, bu kez sarı takımıyla poz verdi.

TÜRK VE ARJANTİNLİ TAKİPÇİLERDEN YORUM YAĞDI

Sarı renkli kıyafeti ve derin göğüs dekoltesiyle dikkat çeken ismin pozuna Türk ve Arjantinli takipçilerden yorum yağdı.

İşte Icardi'nin eşi Wanda Nara'nın çok konuşulan bazı fotoğrafları...





