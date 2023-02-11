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Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi, enkazdan 87 saat sonra çıkarılan Kadir'e verdiği sözü tuttu!

11.02.2023 10:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Enkazdan 87 saat sonra mucize eseri kurtarılan Galatasaraylı Kadir, enkazdan çıkarıldığı ilkTam 87 saat sonra mucize eseri enkaz altından kurtarılan Galatasaray taraftarı Kadir, kendisine gelir gelmez Mauro Icardi'nin gol sevinciyle pozunu verdi ve Arjantinli yıldızın formasını çok istediğini söyledi. Bu durumdan haberdar olan Icardi'den alkışlanacak bir hareket geldi. İşte detaylar...

Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi, enkazdan 87 saat sonra çıkarılan Kadir'e verdiği sözü tuttu!
Mauro Icardi

Mauro Icardi

ARJ Arjantin
Yaş: 30 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Kahramanmaraş'ta gerçekleşen ve birçok ilde büyük yıkımlar yaratan 7.7 ve 7.6'lık depremler sonrası mucize haberleri gelmeye devam ederken, enkazdan 87 saat sonra çıkarılan Kadir, kendisine gelir gelmez Mauro Icardi'nin gol sevinciyle pozunu verdi ve Arjantinli yıldızın formasını çok istediğini söyledi.

ICARDI'DEN PAYLAŞIM

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Sosyal medyada paylaşılan bu anlar binlerce kişi tarafından paylaşılırken, durumdan haberdar olan Icardi de bir paylaşım yaptı ve "Umarım yakında görüşürüz. Sana formamı hediye edip, kocaman sarılmak istiyorum" diye yazdı.

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TARAFTARLAR YALNIZ BIRAKMIYOR

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Yıldız futbolcu, mucize eseri hayatta kalan Kadir'i bizzat ziyaret edip yanında olmak istiyor. Kulübün sponsorlarından biri olan Galatasaraylı işadamı Dinçer Azaphan da Icardi'nin forma hediyesine destek olacağını ve genç taraftara locasında bir adet koltuk hediye etmek istediğini dile getirdi. Kadir'in hastanedeki tedavi süreci devam ederken, Galatasaraylı taraftarlar da onu bir an olsun yalnız bırakmıyor.

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SÖZÜNÜ TUTTU

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Atjantinli yıldız Icardi, Kadir için verdiği sözü tutarken formasını imzaladı. Sarı Kırmızılı kulüp sosyal medya üzerinden Icardi'nin imzaladığı formanın videosunu paylaşarak, "87 saat süren yaşam mücadelesinin ardından enkaz altından kurtarılan Kadir’in ilk isteği, Mauro Icardi’nin imzalı forması olmuştu. Bu imza senin için Kadir" notunu düştü.

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