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Galatasaray'ın yıldızı Wilfried Zaha süt almak isterken ayran aldı! Onu da yoğurt sandı... Paylaşımı sosyal medyada olay oldu

01.09.2023 17:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Wilfried Zaha sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla gündem oldu. Fildişili oyuncu süt sanarak aldığı şeyi 'yoğurt çıktı' şeklinde sosyal medya hesabından paylaşırken, takipçileri onun bir ayran olduğunu söyledi. İşte detaylar...

Wilfried Zaha

Wilfried Zaha

FİL Fildişi Sahili
Yaş: 31 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Galatasaray'ın yeni transferlerinden Wilfried Zaha, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla gündem oldu. Türkiye'ye uyum sağlamaya çalışan Fildişili oyuncu, market alışverişi sırasında süt sanarak ayran aldı.

SÜT SANDIM, YOĞURT ÇIKTI

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Yıldız futbolcu, Instagram'dan ayran şişesini paylaşarak; "Alışverişe gittim ve süt olduğunu düşünerek aldığım şey yoğurt çıktı. Görünüşe göre sonraki sefere kadar yoğurt ve mısır gevreği yiyeceğim." yazdı.

"TAMAM YOĞURT DA DEĞİL"

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Zaha, takipçilerinin 'Yoğurt değil ayran' şeklinde yorumlarının ardından; "Tamam, yoğurt da değil." yazdı.

Yıldız futbolcu son olarak; "Ayran ve kebab. Teşekkürler Türk arkadaşlarım." paylaşımı yaptı.

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