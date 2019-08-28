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Galatasaray, Johan Mojica'yı kadrosuna katabilir

soner.eryaman soner.eryaman
SPOR  | 28.08.2019 08:11 | Son Güncelleme

Galatasaray, Falcao'nun milli takımdan arkadaşı sol bek Johan Mojica'yı kadrosuna katabilir.

Galatasaray, Johan Mojica'yı kadrosuna katabilir

Transfer döneminin bitimine günler kala Galatasaray'da sol bek için Johan Mojica ismi gündeme geldi. Galatasaray'ın prensip anlaşmasına vardığı Kolombiyalı golcü Radamel Falcao'nun milli takımdan arkadaşı olan Mojica'nın takımı Girona'dan ayrılması bekleniyor.

Kolombiyalı gazeteci Pipe Sierra'nın haberine göre Mojica, transferin bitimine kısa süre kala Galatasaray ve Fransız ekibi Marsilya arasında tercih yapacak. 2017-18 sezonunda Girona'da 32 maça çıkan 27 yaşındaki sol bek, geçtiğimiz sezon yaşadığı 8 aylık sakatlık süreci nedeniyle sadece 1 maçta takımı Girona'nın formasını giyebilmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Falcao galatasaray spor toto süper lig marsilya

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