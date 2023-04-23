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Galatasaray Karagümrük maçının ardından Fenerbahçe'den olay paylaşım! 'Penaltımsı...'

23.04.2023 22:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig'de heyecan hız kesmeden devam ediyor. Ligin 31'inci hafta karşılaşmasında lider Galatasaray sahasında Karagümrük'ü konuk ederken, 3-3 biten mücadelenin ardından Sarı-Kırmızılılar'ın en yakın takipçisi olan Fenerbahçe'den dikkat çeken bir paylaşım geldi. İşte detaylar...

Galatasaray Karagümrük maçının ardından Fenerbahçe'den olay paylaşım! 'Penaltımsı...'

Süper Lig'in 31'inci haftasında oynanan ve 3-3 beraberlikle sonuçlanan Galatasaray Fatih Karagümrük mücadelesinin ardından, zirvenin en yakın takipçisi olan Fenerbahçe'den bir paylaşım geldi.

Sarı-Lacivertliler resmi hesabından yaptığı paylaşımda Galatasaray - VavaCars Fatih Karagümrük maçının ardından VAR kayıtlarının açıklanmasını istedi.

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'VAR KAYITLARINI AÇIKLAYIN'

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Fenerbahçe'nin sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Önce Ofsaytımsı, bugün de Penaltımsı ?! VAR KAYITLARI AÇIKLANSIN" denildi.

İŞTE O PAYLAŞIM...


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