Galatasaray Karagümrük maçının ardından Fenerbahçe'den olay paylaşım! 'Penaltımsı...'

Süper Lig'in 31'inci haftasında oynanan ve 3-3 beraberlikle sonuçlanan Galatasaray Fatih Karagümrük mücadelesinin ardından, zirvenin en yakın takipçisi olan Fenerbahçe'den bir paylaşım geldi.

Sarı-Lacivertliler resmi hesabından yaptığı paylaşımda Galatasaray - VavaCars Fatih Karagümrük maçının ardından VAR kayıtlarının açıklanmasını istedi.

'VAR KAYITLARINI AÇIKLAYIN'

Fenerbahçe'nin sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Önce Ofsaytımsı, bugün de Penaltımsı ?! VAR KAYITLARI AÇIKLANSIN" denildi.

İŞTE O PAYLAŞIM...

Galatasaray maçı sonrası Fenerbahçe'den paylaşım! https://t.co/iwqk4RUMWX — Mynet Spor (@mynetspor) April 23, 2023



