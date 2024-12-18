Galatasaray-Trabonzpor derbisi sonrası bıçaklı saldırı! Trafik ışıklarında buldular... "Kanlar içindeydi"

Süper Lig'in 16. haftasında oynanan Galatasaray-Trabzonspor maçının yankıları sürerken karşılaşmanın ardından, İstanbul'da Trabzonsporlu bir taraftarın bıçaklı saldırıya uğradığı öğrenilmişti.

Olaya dair detaylar ortaya çıkarken, saldırıya uğrayan kişiyi bulanın Survivor yarışmasıyla da tanınan milli atlet Nagihan Karadere öğrenilirken Karadere taraftarın hastaneye kaldırıldığını açıkladı.

TESADÜFEN GÖRDÜ

Olaya tanıklık eden milli atlet ve Survivor yarışmacısı Nagihan Karadere, taraftarın hastaneye kaldırıldığını açıkladı. Karadere, olay yerinde bir vatandaşı kanlar içinde yatarken bulduklarını ve yardıma çağırdıkları ambulansın taraftarı hastaneye götürdüğünü belirtti. Olay sonrası sosyal medya hesabından açıklama yapan Karadere, 'Büyük geçmiş olsun' ifadelerini kullandı.

SOSYAL MEDYADAN AÇIKLAMA

Olayın ardından sosyal medya hesabından yazılı bir açıklamada bulunan Karadere, "Bu gece saat 00:30 sularında Beykoz Kavacık'ta bulunan trafik ışıklarında beklerken Trabzonspor formalı bir vatandaşı kanlar içinde baygın veya yaralı halde, yerde yatarken gördüm. Hemen akabinde ise trafik ışıklarında hemen ardımda bekleyen diğer araçlardan ısrarla yardım isteyerek, yaralı kişinin yanına gittik. Kişiyi gördüğümüz esnada kendisinin "Yaralı" olduğunu fark ederek, hemen 112'ye haber verdik. Allah, ilgili yaralı kişiyi ailesine ve sevdiklerine bağışlasın. Büyük geçmiş olsun" dedi.