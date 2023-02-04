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Galatasaray Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Galatasaray Trabzonspor maçı kar nedeniyle iptal olur mu?

04.02.2023 16:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray Trabzonspor maçı Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında NEF stadyumu'nda oynanacak. Okan Buruk'un öğrencileri kendi sahalarından galibiyetle ayrılmayı hedefliyor. Maçı Hakem Halil Umut Meler yönetecek. Hava sıcaklıklarının maç günü 2 dereceye kadar düşmesi ve yoğun kar yağışı beklenmesi nedeniyle önlem alındığı aktarıldı. Galatasaray Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray Trabzonspor maçı hangi kanalda?

Galatasaray Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Galatasaray Trabzonspor maçı kar nedeniyle iptal olur mu?

Galatasaray ile Trabzonspor Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında kozlarını paylaşacak. Maçta Hakem Halil Umut Meler düdük çalacak. Meler'in yardımcılıklarını Cevdet Kömürcüoğlu ve Ekrem Kan yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Kadir Sağlam olacak. Karşılaşmanın oynanacağı saatte karla karışık yağmur bekleniyor. Yapılan açıklamaya göre; maç sırasında termometreler de 1 dereceyi gösterecek. Bu durum, "Galatasaray Trabzonspor maçı kar nedeniyle iptal olur mu?" sorusunu akıllara getirdi. Galatasaray Trabzonspor maçı ne zman, saat kaçta hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte ayrıntılar...

GALATASARAY- TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Galatasaray - Trabzonspor maçı 5 Şubat Pazar günü oynanacak.

İstanbul'da Ali Sami Yen Spor Kompleksi Nef Stadyumu'nda oynanacak maç 20.00'da başlayacak.

GALATASARAY- TRABZONSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Galatasaray - Trabzonspor maçı, Bein Sports, kanalından şifreli olarak izlenecek.

GALATASARAY- TRABZONSPOR MAÇINDA MUHTEMEL 11'LER

Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Dubois, Kerem, Yunus, Olivieira, Torreira, Mertens, Icardi

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Stryger Larsen, Marc Bartra, Denswil, Eren Elmalı, Siopis, Hamsik, A. Ömür, Bardhi, Djaniny, Gomez

GALATASARAY- TRABZONSPOR MAÇI CANLI TAKİ EKRANI

GALATASARAY- TRABZONSPOR MAÇI CANLI TAKİ EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Hakem Akademisi tarafından Elit CORE kampı düzenlendi!Hakem Akademisi tarafından Elit CORE kampı düzenlendi!
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