Galatasaray Trabzonspor'u mağlup ederse oyunculara para yağacak! Başkan Dursun Özbek prim müjdesini verdi

Süper Lig'in 21. haftasında Trabzonspor sahasında Galatasaray'ı konuk edecek. İki ekipte mücadeleden mutlak galibiyetle ayrılmak isterken, Sarı-Kırmızılılar'da Başkan Dursun Özbek oyunculara prim müjdesi verdi.

GALİBİYET PRİMİ HAZIR

Ocak ayı içinde futbolcuların 2023 yılına ait alacaklarını kapatan Başkan Dursun Özbek, Trabzonspor deplasmanından 3 puanla dönülmesi halinde prim verileceğini iletti.

OKAN BURUK: DÖNÜM NOKTAMIZ

"Trabzonspor'u yenersek ligde çok avantajlı duruma geçeriz. Bu zor deplasmanda alınacak 3 puan ile şampiyonluk meşalesini yakarız. Bizim için bu karşılaşma dönüm noktası ve kazanmamız halinde şampiyonluk için büyük avantaj sağlamış oluruz."





