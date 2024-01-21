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Galatasaray Trabzonspor'u mağlup ederse oyunculara para yağacak! Başkan Dursun Özbek prim müjdesini verdi

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
21.01.2024 15:00 | Son Güncelleme:
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Süper Lig'de heyecan dev bir karşılaşmayla sürüyor. 21. hafta mücadelesinde ezeli rakiplerden Trabzonspor ile Galatasaray karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesi Sarı-Kırmızılılar'da Başkan Dursun Özbek oyuncularına prim müjdesini verdi. İşte detaylar...

Süper Lig'in 21. haftasında Trabzonspor sahasında Galatasaray'ı konuk edecek. İki ekipte mücadeleden mutlak galibiyetle ayrılmak isterken, Sarı-Kırmızılılar'da Başkan Dursun Özbek oyunculara prim müjdesi verdi.

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GALİBİYET PRİMİ HAZIR

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Ocak ayı içinde futbolcuların 2023 yılına ait alacaklarını kapatan Başkan Dursun Özbek, Trabzonspor deplasmanından 3 puanla dönülmesi halinde prim verileceğini iletti.

OKAN BURUK: DÖNÜM NOKTAMIZ

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"Trabzonspor'u yenersek ligde çok avantajlı duruma geçeriz. Bu zor deplasmanda alınacak 3 puan ile şampiyonluk meşalesini yakarız. Bizim için bu karşılaşma dönüm noktası ve kazanmamız halinde şampiyonluk için büyük avantaj sağlamış oluruz."

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