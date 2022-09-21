Galatasaraylı yıldız Hakan Balta'nın eşi Derya Balta hakkındaki çirkin iddiaya işte böyle yanıt verdi! 'Takım arkadaşıyla aldatıyor' yalanı patladı

Özellikle sosyal medyada etkileşim kazanmak için insanlara iftira atan hesaplar bir türlü bitmiyor. Kariyerinde birçok şampiyonluk olan, EURO 2008 ve EUR0 2016'da başarıyla milli takımımızın formasını terleten Hakan Balta, ailesi hakkındaki iftiraları affetmedi.

Hakan Balta'nın eşi Derya Balta'nın milli futbolcuyu bir dönem takım arkadaşlığı da yaptığı Tarık Çamdal ile aldattığı iddia edildi. Bu çirkin iftira karşısında sosyal medya hesabından harekete geçen Derya Balta 'Klavye delikanlıları' diyerek sert çıktı.

'KLAVYE DELİKANLILIĞINIZIN BEDELİ OLACAK'

Derya Balta, Twitter hesabından 'Pablitonuz' rumuzlu kullanıcının kulis bilgisi olarak paylaştığı iftiraya yanıt verdi. Balta; 'Hesabını da vereceksiniz o zaman! Böyle kuliz olmaz, klavye delikanlılığınızın bedeli olacak elbet' dedi.



