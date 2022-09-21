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Galatasaraylı yıldız Hakan Balta'nın eşi Derya Balta hakkındaki çirkin iddiaya işte böyle yanıt verdi! 'Takım arkadaşıyla aldatıyor' yalanı patladı

21.09.2022 07:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uzun seneler boyunca Galatasaray ve A milli takımda forma giymiş Hakan Balta'nın eşi Derya Balta hakkında çirkin iddiaları gündeme taşıyan sosyal medya hesabı hakkında soruşturma başlatıldı. Hakan Balta'nın eşi Derya Balta, eşini aldattığı konusundaki iddiaları gündeme taşıyan o hesabı ifşa etti. Balta ailesi iftirayı affetmedi.

Galatasaraylı yıldız Hakan Balta'nın eşi Derya Balta hakkındaki çirkin iddiaya işte böyle yanıt verdi! 'Takım arkadaşıyla aldatıyor' yalanı patladı

Özellikle sosyal medyada etkileşim kazanmak için insanlara iftira atan hesaplar bir türlü bitmiyor. Kariyerinde birçok şampiyonluk olan, EURO 2008 ve EUR0 2016'da başarıyla milli takımımızın formasını terleten Hakan Balta, ailesi hakkındaki iftiraları affetmedi.

Hakan Balta'nın eşi Derya Balta'nın milli futbolcuyu bir dönem takım arkadaşlığı da yaptığı Tarık Çamdal ile aldattığı iddia edildi. Bu çirkin iftira karşısında sosyal medya hesabından harekete geçen Derya Balta 'Klavye delikanlıları' diyerek sert çıktı.

derya balta

'KLAVYE DELİKANLILIĞINIZIN BEDELİ OLACAK'

Derya Balta, Twitter hesabından 'Pablitonuz' rumuzlu kullanıcının kulis bilgisi olarak paylaştığı iftiraya yanıt verdi. Balta; 'Hesabını da vereceksiniz o zaman! Böyle kuliz olmaz, klavye delikanlılığınızın bedeli olacak elbet' dedi.


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Tarık Çamdal derya balta hakan balta
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