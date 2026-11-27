Bir süredir Oppo’nun Huawei Pura X View gibi geniş ekranlı bir candybar akıllı telefon üzerinde çalıştığına dair söylentiler dolaşıyordu. Daha önce bu modelin Reno X olarak adlandırılacağı tahmin ediliyordu. Şimdi ise bu konuda yeni bir sızıntı gündem geldi.
Huawei Pura X View
İDDİA: OPPO'NUN 2027 PLANINDA 3 GENİŞ EKRANLI TELEFON VAR
GSMArena'da yer alan habere göre, sızıntı kaynağı Digital Chat Station, şirketin 2027 planlarında aslında bu türden üç modelin yer aldığını belirtti.
İddiaya göre;
- Söz konusu modellerden biri, amiral gemisi serisi 6,35 inçlik bir model.
- Bu model Dimensity 9 serisi yonga setine sahip.
- Bu modelin Find X10 adıyla piyasaya çıkması bekleniyor, ancak görünüşe göre son eki henüz belirlenmemiş.
- Bir diğer geniş ekranlı cihaz ise ince ve hafif olacak ve fotoğrafçılık özelliklerine odaklanacak.
- Bu cihazın muhtemelen orta sınıf serisinin bir parçası olacağı düşünülüyor. Buna dayanarak da telefonun Reno X olabileceği söyleniyor.
- Üçüncü modelin ise ilk modelin halefi olarak gelecek yılın sonunda piyasaya çıkacağı öne sürülüyor.
Elbette yukarıda yer alan tüm bilgilerin henüz doğrulanmamış birtakım iddialar olduğunu belirtelim.
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