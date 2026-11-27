Bir süredir Oppo’nun Huawei Pura X View gibi geniş ekranlı bir candybar akıllı telefon üzerinde çalıştığına dair söylentiler dolaşıyordu. Daha önce bu modelin Reno X olarak adlandırılacağı tahmin ediliyordu. Şimdi ise bu konuda yeni bir sızıntı gündem geldi.



Huawei Pura X View

İDDİA: OPPO'NUN 2027 PLANINDA 3 GENİŞ EKRANLI TELEFON VAR

GSMArena'da yer alan habere göre, sızıntı kaynağı Digital Chat Station, şirketin 2027 planlarında aslında bu türden üç modelin yer aldığını belirtti.

İddiaya göre;

Söz konusu modellerden biri, amiral gemisi serisi 6,35 inçlik bir model.

Bu model Dimensity 9 serisi yonga setine sahip.

Bu modelin Find X10 adıyla piyasaya çıkması bekleniyor, ancak görünüşe göre son eki henüz belirlenmemiş.

Bir diğer geniş ekranlı cihaz ise ince ve hafif olacak ve fotoğrafçılık özelliklerine odaklanacak.

Bu cihazın muhtemelen orta sınıf serisinin bir parçası olacağı düşünülüyor. Buna dayanarak da telefonun Reno X olabileceği söyleniyor.

Üçüncü modelin ise ilk modelin halefi olarak gelecek yılın sonunda piyasaya çıkacağı öne sürülüyor.

Elbette yukarıda yer alan tüm bilgilerin henüz doğrulanmamış birtakım iddialar olduğunu belirtelim.