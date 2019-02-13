Galaxy M30’un detayları oldukça dikkat çekici

Güney Koreli üreticinin fiyat/performans odaklı yeni M ailesi genişliyor. Henüz satışa çıkan M20 ve M10’un ardından, M30 da kendini gösterdi. Model, su damlası çentiği ve üçlü kamera kurulumuyla yeni modaya ayak uyduruyor gibi gözüküyor.

Özellikleri Galaxy M20’ye fazlasıyla benzeyecek olsa da M30, bazı detaylarıyla kesinlikle dikkatleri toplamayı başarıyor. Göze çarpan ilk farklılık tasarımda, arka tarafta yer alan üçüncü kamera. Ana kamera 13 MP çözünürlüğünde ve diğer ikisi 5‘er MP çözünürlüğünde. Yardımcı kameralar geniş açı ve telefoto çekim yapmaya yarıyor. Öte yandan ön kameranın 8 yerine 16 MP olacağı yazılmış.

Panelin oldukça dar çerçeveli olduğunu söyleyebiliriz. 159 x 75.1 mm boyutlarında olan cihazın 6.38 inçlik Full HD+ bir ekrana sahip olacağı düşünülüyor.

Şemada yer alan ilgi çekici noktalardan birisi de Type-C portunun gösterilip 3.5 mm kulaklık girişinin gösterilmemesi. Samsung, jak girişine yer vermeyecek olabilir, ancak şemada atlanmış da olabilir. Zira M20 ve M10’da bu giriş bulunuyor.

Telefonun 5000 mAh kapasiteli bir bataryaya sahip olduğu da söylentiler arasında. Önümüzdeki günlerde detaylar netleştikçe sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz.

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