Galaxy S11 ile tasarımda değişiklik yapılacak gibi görünüyor

Bugün @onleaks tarafından sızdırılan render görselleri bu beklentilerin karşılanacağını gözler önüne seriyor. Samsung, bildiğiniz gibi Note 10 modelinde ön kamerayı ekranın üst ve orta bölümüne konumlandırmıştı. Bu tasarım S11’de de uygulanacak gibi görünüyor.

Render görsellerinden sızdırılan bilgilere göre; telefonda dörtlü kamera kurulumunun yer alacağını söyleyebiliriz. Bu kameraların 3’ü iPhone 11 gibi aynı anda çekim yapabilecekken, dördüncü kamera ToF yani derinlik algılama sensörü görevini görecek.

Gücünü Qualcomm’un Snapdragon 865 yonga setinden ve 8 GB RAM’den alacak olan telefon, ekran konusunda büyük atılımlar atacak. En iyi ekran unvanını XDR teknolojisi sayesinde iPhone 11 Pro ile alan Apple, 2020 yılında tahtını Samsung’da kaptıracak gibi görünüyor.

Arka bölümde yine cam tasarımı ile premium bir hissiyat sunacak olan Samsung, bu modelde Dolby Atmos gibi ses teknolojilerine de yer verecek. Serçe parmağı büyüklüğündeki çentiğine rağmen iPhone 11 Pro’nun piyasayı kasıp kavurmasına Samsung cevabını 2020’de çok güzel bir şekilde verecek gibi duruyor.

Son olarak bu modelin yine 899 dolardan başlayan fiyatlar ile satışa sunulacağını belirtelim. Umarız Samsung ülkemizde sürdürdüğü fiyat politikasını önümüzdeki yılda da devam ettirir.

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