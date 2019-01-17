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Galaxy S9 Android 9 güncellemesi yayınlandı

Cuneyt Demiryumruk Cuneyt Demiryumruk
TEKNOLOJİ  | 17.01.2019 09:38 | Son Güncelleme

Samsung’un üst segmentte bulunan 3 modeli için Android Pie güncellemesi yayınlandı. İşte S9, S9+ ve Note 9 için gelen güncellemenin detaylar.

Galaxy S9 Android 9 güncellemesi yayınlandı

Samsung Android Pie konusunda işleri ağırdan almaya devam ediyor. Güney Koreli teknoloji devi zaten Android güncellemeleri konusunda hızlı bir firma değildi. Fakat geçmişe baktığımızda, Samsung’un hiç bir güncellemeyi bu kadar ağırdan aldığını görmemiştik.

Pek çok üretici orta segmentteki modellerini bile Android Pie’a yükseltirken, Samsung amiral gemisi sınıfındaki modellerini bile güncellemeye yeni başladı.

Elbette bahse konu bu güncellemenin beta sürümü olduğunu da hatırlatmakta fayda var. Zira daha Samsung, Oreo’nun kararlı sürümlerinin dağıtımını bile yeni yeni yapmaya başladı.

Hatırlanacağı üzere kısa süre önce Almanya’da S9, S9+ ve Note 9 için Android Pie’ın beta sürümü yayınlanmış ve sonrasında tam sürüm de kullanıma sunulmuştu. İşte şimdi aynı durum Hindistan’da bulunan kullanıcılar için de geçerli. Samsung geçtiğimiz gün itibariyle S9, S9+ ve Note 9 için Android 9’u Hindistan ve Güney Kore’de kullanıma sundu. Eğer Android 9 beta katılımcısıysanız 150 MB’lık yama işinizi görecektir. Fakat telefonunuzda kararlı bir Oreo sistemi kuruluysa o zaman 1.6GB’lık güncellemeyi indirmek durumundasınız.

Böylece Samsung 16 ülkede Galaxy S9, S9+ ve Note 9 modelleri için Android 9 güncellemesini yayınlamış oldu. Ne diyelim, darısı diğer Samsung cihazlarının da başına.

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Anahtar Kelimeler:
Galaxy S9 samsung android 9

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