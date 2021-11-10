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  4. 10 Kasım matemi tarihe, gazete manşetleri ile geçti: İnsanlık büyük evladını kaybetti!

10 Kasım matemi tarihe, gazete manşetleri ile geçti: İnsanlık büyük evladını kaybetti!

10.11.2021 07:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü yitirdiğimiz 10 Kasım gününün üzerinden 83 yıl geçti. Anılarla yaşattığımız, fotoğraflarla sevgimizi büyüttüğümüz Ata'nın gösterdiği yolda yürürken Ulu Önder'e ait her değeri günümüze taşımayı da ihmal etmedik. Unutulmaz bir tören, dinmeyen gözyaşları eşliğinde geçen 10 Kasım günü yalnızca yüreklerde değil, gazete sayfalarına da tarihin matemi olarak işlendi. Gazeteler ikinci baskı ile o acı günün haberini bakın nasıl verdi...

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün 10 Kasım 1938'de ebediyete intikalini, gazeteler yıldırım baskılarla halka duyurdu, büyük acı, duygu yüklü sözlerle manşetlerine taşındı.

Atatürk'ün 10 Kasım sabahı saat 9'u 5 geçe vefatını Anadolu Ajansı (AA) "Müdavi ve müşavir tabiplerinin neşredilen son raporu Atatürk'ün dünyaya gözlerini kapadığını bildirmektedir" ifadeleriyle haberleştirdi.

TÜRK TARİHİNİN EN HÜZÜNLÜ MANŞETLERİ ATILDI

Bu haberin ardından Türk basını en hüzünlü manşetlerini o gün attı. Ulusal gazeteler yıldırım (ikinci) baskılarıyla Ata'nın vefat haberini okurlarına duyurdu.
Atatürk'ün ebediyete intikalini, Ulus Gazetesi, "Kurtarıcını ve En Büyük Evladını Kaybettin. Türk Milleti, Sen Sağol", Tan Gazetesi, "Babamızı Kaybettik", Cumhuriyet Gazetesi, "Atatürkümüzü Kaybettik", Kurun Gazetesi: "Atatürk Öldü. Türk Milleti Sen Sağol", Son Posta Gazetesi: "Türk Milleti Ulu Şefini, İnsanlık Büyük Evladını Kaybetti" manşetleriyle haberleştirdi.

ATATÜRK SEVGİSİYLE BAŞLAYAN KOLEKSİYON SERGİYE DÖNÜŞTÜ

ATATÜRK SEVGİSİYLE BAŞLAYAN KOLEKSİYON SERGİYE DÖNÜŞTÜ
Büyük matemin yer aldığı tarihi gazeteleri yurdun dört bir yanından toplayan Gürkan Gürbüz, 10 Kasım tarihli gazetelerden oluşan koleksiyonunu "Tarihin Matem Sayfaları" adıyla sergiliyor.
AA muhabirinin görüştüğü Gürbüz, 10 Kasım tarihli gazeteleri toplama merakının Atatürk sevgisinden dolayı başladığını söyledi.
Atatürk'ün vefatından naaşının 1953'te Anıtkabir'e nakline kadar olan süreçteki 10 Kasım tarihli tüm gazeteleri topladığını belirten Gürbüz, şöyle konuştu:
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Anahtar Kelimeler:
Mustafa Kemal Atatürk
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