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10 tavuğu 4 kedisi bir de köpeği var! İşte Oktay Kaynarca'nın İstanbul'da geniş bahçeli evi

02.10.2022 09:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ben Bu Cihana Sığmazam dizisiyle ekrana dönen Oktay Kaynarca'nın şehir içinde çiftliği andıran evi gündem oldu. 10 tavuğu 4 kedisi bir de köpeği olan Kaynarca şehrin kalabalığından kaçıp kendini evine ve bahçesine kapatıyor. İşte Oktay Kaynarca'nın geniş bahçeli evinin detayları...

Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinde hem başrol hem de yapımcı olan Oktay Kaynarca'nın geniş bahçeli evi gündem oldu.

Şehrin kalabalığından kaçıp lüks evine sığınan Oktay Kaynarca, günün yorgunluğunu da geniş bahçeli evinden atıyor.

GENİŞ BAHÇESİNDE ÇOK MUTLU

İstanbul'daki evinin geniş bahçesi meyve ağaçlarıyla dolu olan Kaynarca'nın 10 tavuğu, 4 kedisi ve bir de köpeği var.
Sabah'ta yer alan habere göre; Kaynarca, evinin geniş arazisini çiftliğe dönüştürdü. Bahçenin bir bölümüne kümes yaptıran Kaynarca, 10 tavuk besliyor.
Sabahları taze yumurtasını kümesten alan Oktay Kaynarca bahçesindeki ağaçlardan da meyve topluyor.
Oktay Kaynarca'nın kedilerinin adı ise Miu, Bihter, Zeytin ve Çirkin.
Uzun yıllardır ünlü oyuncu ile birlikte olan köpeği Haydut ise bahçedeki özel kulübesinde yaşıyor.
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Anahtar Kelimeler:
Oktay Kaynarca
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