15 yıl sonra Arka Sokaklar'dan ayrılmıştı... Fenomen diziyle geri dönüyor! Onur Bay'ın son halini görenler çok şaşırdı

Ekranların sevilen dizisi Arka Sokaklar'da Hüsnü Komiserin oğlu Tekin karakterini canlandıran Onur Bay çocukluk, ergenlik ve ilk gençlik dönemlerini ekran başındaki izleyicilerin gözleri önünde geçirmişti.





SON HALİYLE ŞAŞIRTTI

Diziden 15 yıl sonra ayrılan ünlü isim ayrılık kararı ile herkesi üzmüştü.

Arka Sokaklar'ın 15. sezon finalinde diziye veda eden Onur Bay şimdilerde fenomen bir dizi ile ekranlara dönmeye hazırlanıyor.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre ünlü oyuncu dizide Bülent karakterine hayat verecek ve doktor Levent’in (Furkan Palalı) erkek kardeşi olarak bu haftadan itibaren seyirci karşısına çıkacak.

Bir süredir ekranlardan uzak olan Onur Bay bu gelişme ile hayranlarını sevindirirken son haliyle de gündem oldu.