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  4. 15 yıl sonra Arka Sokaklar'dan ayrılmıştı... Fenomen diziyle geri dönüyor! Onur Bay'ın son halini görenler çok şaşırdı

15 yıl sonra Arka Sokaklar'dan ayrılmıştı... Fenomen diziyle geri dönüyor! Onur Bay'ın son halini görenler çok şaşırdı

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
05.03.2024 08:30
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Ekranların en uzun soluklu dizisi Arka Sokaklar'da hayat verdiği 'Tekin' karakteri ile adından söz ettiren Onur Bay 15 yıl sonra diziden ayrılmıştı. Uzun zamandır ortalarda görünmeyen ünlü oyuncu Kirli Sepeti dizisinin kadrosuna dahil oldu. Onur Bay'ın son hali sosyal medyanın gündemine oturdu.

Ekranların sevilen dizisi Arka Sokaklar'da Hüsnü Komiserin oğlu Tekin karakterini canlandıran Onur Bay çocukluk, ergenlik ve ilk gençlik dönemlerini ekran başındaki izleyicilerin gözleri önünde geçirmişti.

Chef GPT

SON HALİYLE ŞAŞIRTTI

Diziden 15 yıl sonra ayrılan ünlü isim ayrılık kararı ile herkesi üzmüştü.
Arka Sokaklar'ın 15. sezon finalinde diziye veda eden Onur Bay şimdilerde fenomen bir dizi ile ekranlara dönmeye hazırlanıyor.
Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre ünlü oyuncu dizide Bülent karakterine hayat verecek ve doktor Levent’in (Furkan Palalı) erkek kardeşi olarak bu haftadan itibaren seyirci karşısına çıkacak.
Bir süredir ekranlardan uzak olan Onur Bay bu gelişme ile hayranlarını sevindirirken son haliyle de gündem oldu.
Ünlü ismin son haline sosyal medyada; 'Gözümüzün önünde büyüdü', 'Ne kadar yakışıklı olmuşsun' gibi yorumlar yapıldı.
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Onur Bay arka sokaklar kirli sepeti ünlü oyuncu karakteri
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