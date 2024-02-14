'2016'da bölge halkına 130'ar bin TL verdiler' Erzincan'daki faciadan sonra CHP'li Yavuzyılmaz'dan çok çarpıcı iddia

"DAHA ÖNCE ÇEVRE FELAKETLERİ YAŞANDI"

Daha önce yaşanan siyanür sızıntısından bahseden Yavuzyılmaz, şöyle konuştu:

"Bu bölgede daha önce çevre felaketleri yaşandı. Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanlığı 27 Haziran 2022 tarihinde burada bizim de baskımızla altın madenciliği faaliyetlerini durdurdu. Bu maden işletmesi 2010 yılından itibaren sürekli iki buçuk kat büyütüldü. Defalarca kez ÇED süreci yaşadı, şirket de kendine şöyle bir yol seçti ve bölgedeki köylülere bir maddi yardım yaparak dava açma ve itiraz haklarını ellerinden almaya çalıştı. Şirket 2016 yılında hazırladığı bir protokolle buradaki vatandaşlarımıza 130’ar bin TL yardım adı altında para vererek tüm madencilik faaliyetleri için adli ve idari bir başvuruda bulunmayacaklarına dair taahhütname istedi. Yani maddi bir güçle asimetrik bir baskı oluşturarak tüm usulsüzlüklerin üzerini örtmeye çalıştı."