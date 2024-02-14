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  4. '2016'da bölge halkına 130'ar bin TL verdiler' Erzincan'daki faciadan sonra CHP'li Yavuzyılmaz'dan çok çarpıcı iddia

'2016'da bölge halkına 130'ar bin TL verdiler' Erzincan'daki faciadan sonra CHP'li Yavuzyılmaz'dan çok çarpıcı iddia

14.02.2024 13:28 | Son Güncelleme:
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Erzincan İliç'te meydana gelen felaketin ardından CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz çok çarpıcı bir iddia ortaya attı. Yavuzyılmaz'ın iddiasında, şirketin 2016 yılında bölge halkı şikayetçi olmasın diye 130'ar bin TL verdiği de yer aldı.

Erzincan'ın İliç ilçesinde siyanürle altın çıkarılan ve Anagold Madencilik tarafından işletilen madende heyelan yaşandı. Bu çevre felaketinde ilk belirlemelere göre 9 işçi toprak altında kalırken çalışmaların devam ettiği bölgeden henüz iyi bir haber gelmedi. Öte yandan bölgeye ilişkin çok çarpıcı açıklamalar da gelmeye devam ediyor. Son olarak CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, gündem yaratacak bir iddiada bulundu. TELE1 Ana Haber'e konuk olan Yavuzyılmaz, maden ocağı şirketinin 2016 yılında bölge halkına 130'ar bin TL verip "Adli ve idari başvuru yapmayacağım" diye taahhüt istediğini anlattı.

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ERZİNCAN'DAKİ FACİANIN ARDINDAN ÇARPICI İDDİA

Yavuzyılmaz açıklamasında, "Bölgede açık maden ocağı işletmesinde büyük bir heyelan oldu. Valilik tarafından 9 işçinin toprak altında olduğu belirtildi ancak bölgeden gelen bilgilere göre bu sayı artabilir. Erzincan Milletvekilimiz Mustafa Sarıgül şu an bölgede. Biz de Gamze Taşçıer ile yine çevre konularında üst düzey görevlerde bulunan Baran Bozoğlu ile yoldayız" dedi.

"FACİA GÖZ GÖRE GÖRE GELİYORUM DEDİ"

"FACİA GÖZ GÖRE GÖRE GELİYORUM DEDİ"

Madenle alakalı pek çok uyarı yapıldığına vurgu yapan Yavuzyılmaz, "Maalesef facia göz göre göre geliyorum dedi. Defalarca kez uyarıların yapıldığı, vekillerimizin bölgede inceleme yapıp denetimsizliği yerinde gördüğü bir maden ocağı. Bu maden ocağı işleten Anagold Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin yüzde 80’i madencilik Kanada menşeili bir şirkette, yüzde 20’si ise Lidya madenciliğe yani Çalık Grubu’na ait" şeklinde konuştu.

"DAHA ÖNCE ÇEVRE FELAKETLERİ YAŞANDI"

"DAHA ÖNCE ÇEVRE FELAKETLERİ YAŞANDI"

Daha önce yaşanan siyanür sızıntısından bahseden Yavuzyılmaz, şöyle konuştu:

"Bu bölgede daha önce çevre felaketleri yaşandı. Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanlığı 27 Haziran 2022 tarihinde burada bizim de baskımızla altın madenciliği faaliyetlerini durdurdu. Bu maden işletmesi 2010 yılından itibaren sürekli iki buçuk kat büyütüldü. Defalarca kez ÇED süreci yaşadı, şirket de kendine şöyle bir yol seçti ve bölgedeki köylülere bir maddi yardım yaparak dava açma ve itiraz haklarını ellerinden almaya çalıştı. Şirket 2016 yılında hazırladığı bir protokolle buradaki vatandaşlarımıza 130’ar bin TL yardım adı altında para vererek tüm madencilik faaliyetleri için adli ve idari bir başvuruda bulunmayacaklarına dair taahhütname istedi. Yani maddi bir güçle asimetrik bir baskı oluşturarak tüm usulsüzlüklerin üzerini örtmeye çalıştı."

SOSYAL MEDYA HESABINDAN PAYLAŞTI

SOSYAL MEDYA HESABINDAN PAYLAŞTI

Yavuzyılmaz, o iddiaları sosyal medya hesabından da paylaştı. Yavuzyılmaz paylaşımına şu notu düştü:

"Erzincan İliç’te felaketin yaşandığı altın madenini işleten Anagold şirketinin 2016 yılında; Bölge halkının şikayet, itiraz ve dava açma haklarını kullanmamaları için maddi vaadlerde bulunduğu protokol"

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Anahtar Kelimeler:
Erzincan İliç Maden
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