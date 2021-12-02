2021 yılının fotoğraflarını seçti! Türkiye'den sadece bir kare var

Haber ajansı Reuters, 2021 yılının öne çıkan fotoğraflarını yayımladı. Koronavirüs, iklim değişikliği, Olimpiyat oyunları ve protestoların yoğunlukta olduğu karelerde Türkiye'den de bir fotoğraf bulunuyor.
İŞTE 2021 YILININ ÖNE ÇIKAN FOTOĞRAFLARI
2 Ağustos'ta Tokyo 2020 Olimpiyatları, Atletizm Erkekler 3000m Engelli koşusu finali.
13 Mayıs'ta, ABD Başkanı Joe Biden ve Başkan Yardımcısı Kamala Harris, Beyaz Saray'ın Gül Bahçesi'nden corona virüs aşı programı hakkında konuştuktan sonra ayrılırken gülüyorlar.
28 Şubat'ta Myanmar'ın Yangon kentindeki askeri darbeye karşı düzenlenen bir protesto sırasında göstericiler çevik kuvvet polisleriyle çatışırken bir protestocu yangın söndürücü püskürtüyor.
10 Kasım'da bir kadın, Hindistan'ın Yeni Delhi kentinde düzenlenen Chhath Puja Hindu dini festivali sırasında kirli Yamuna nehrini kaplayan köpüğün ortasında dururken, Güneş tanrısına tapıyor.
15 Nisan'da 78 yaşındaki Wang Tianchang, Çin'in Gansu eyaleti, Wuwei'nin eteklerinde Gobi çölünün kenarına dikilmiş bir ağacı suluyor.
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