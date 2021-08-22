21 Ağustos 2021 Cumartesi MasterChef yedek kadroya kimler seçildi? 16. yarışmacı kim olacak?

Seyirciler tarafından ilgiyle takip edilen program MasterChef 21 Ağustos bölümünde tüm heyecanıyla TV8 ekranlarındaydı. Birbirinden renkli yarışmacıların yer aldığı MasterChef programında yedek kadroda yer almak için mücadele verildi. Yedek kadroya giren isimler, şeflerin tadımları sonrası açıklandı.

MASTERCHEF YEDEK KADROYA KİMLER GİRDİ?

MasterChef'in bu akşam ekranlara gelen bölümünde, yarışmacılar yedek kadroya girebilmek için hem birbirleriyle hem de süreyle yarıştılar.

Sebzeli Wonton çorbası yaparak en iyi yemeği hazırlayan yarışmacılar, şeflerin tadımları sonrasında belli oldu.

Somer Sivrioğlu, Mehmet Yalçınkaya ve Danilo Zanna'nın jüri üyeliğini üstlendiği programda 2 kişi daha yedek kadroya seçildi.

Yedek kadroya giren ilk 3 isim Melis, Pelin ve Mustafa oldu. Yedek kadroya giren son isimler ise Rabia ile Yiğit oldu.