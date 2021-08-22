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  4. 21 Ağustos 2021 Cumartesi MasterChef yedek kadroya kimler seçildi? 16. yarışmacı kim olacak?

21 Ağustos 2021 Cumartesi MasterChef yedek kadroya kimler seçildi? 16. yarışmacı kim olacak?

22.08.2021 01:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MasterChef programında yarışmacılar ana kadroda yer almak ve MasterChef mücadelesine devam etmek için ellerinden geleni yapıyor. Geçtiğimiz gün MasterChef'in ana kadrosuna katılan 15. yarışmacı Emre Büber olmuştu. MasterChef yedek kadro heyecanı ise sürüyor. İşte merak edilenler...

Seyirciler tarafından ilgiyle takip edilen program MasterChef 21 Ağustos bölümünde tüm heyecanıyla TV8 ekranlarındaydı. Birbirinden renkli yarışmacıların yer aldığı MasterChef programında yedek kadroda yer almak için mücadele verildi. Yedek kadroya giren isimler, şeflerin tadımları sonrası açıklandı.

MASTERCHEF YEDEK KADROYA KİMLER GİRDİ?

MasterChef'in bu akşam ekranlara gelen bölümünde, yarışmacılar yedek kadroya girebilmek için hem birbirleriyle hem de süreyle yarıştılar.
Sebzeli Wonton çorbası yaparak en iyi yemeği hazırlayan yarışmacılar, şeflerin tadımları sonrasında belli oldu.
Somer Sivrioğlu, Mehmet Yalçınkaya ve Danilo Zanna'nın jüri üyeliğini üstlendiği programda 2 kişi daha yedek kadroya seçildi.
Yedek kadroya giren ilk 3 isim Melis, Pelin ve Mustafa oldu. Yedek kadroya giren son isimler ise Rabia ile Yiğit oldu.
MasterChef'in ana kadrosuna 16. yarışmacı olarak girecek isim, 22 Ağustos'ta yayınlanan yeni bölüm ile netlik kazanacak.
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Anahtar Kelimeler:
TV8 Masterchef
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