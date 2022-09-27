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21 yaşındaki TikTok fenomeni Karla Pardini, evinde gizemli bir telefon görüşmesi yaptıktan sonra vurularak öldürüldü

27.09.2022 15:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Meksika’nın Sinaloa eyaletinde yaşayan 21 yaşındaki TikTok fenomeni Karla Pardini’nin ölümü dünya manşetlerinde geniş yankı uyandırdı. Gece geç saatlerde dışarı çıkmasını isteyen bir telefon alan fenomen isim evinin hemen önünde silahlı saldırıya uğradı. Silahlı saldırının sonunda hayatını kaybeden Pardini’nin annesi yaşadıkları dehşeti anlattı.

Meksika’nın Sinaloa eyaletinde yaşayan 21 yaşındaki TikTok fenomeni Karla Pardini evinin hemen önünde silahlı saldırıya uğradı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan genç kadının ölüme adım adım ilerlediği geceyi annesi büyük bir acı içinde anlattı. Kızının ölümünden saatler önce gece geç saatlerde dışarı çıkmasını söyleyen bir telefon aldığını dile getiren acılı anne, Pardini’nin katilini tanıdığını iddia etti.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

TikTok’ta 90 bin takipçisi bulunan Pardini düzenli olarak moda ve dans videoları paylaşıyordu. Pardini’nin annesi kızının 20 Eylül günü saat 22.30’da bir telefon aldığını ve evden ayrılarak bir daha geri dönmediğini ifade etti.
Annenin iddialarını doğrulan Sinaloa Eyalet Başsavcılığına göre, kurban Meksika'nın Sinaloa eyaletindeki Culiacán'daki evinin yakınında pusuya düşürüldü ve defalarca vuruldu.
Kurşunla delik deşik edilmiş cesedi Catedrático ve Ignacio López Rayón sokakları arasında bulundu. Sinaloa Eyalet Başsavcılığı soruşturmanın devam ettiğini sözlerine ekledi.
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Anahtar Kelimeler:
tiktok Meksika fenomen
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