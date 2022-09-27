21 yaşındaki TikTok fenomeni Karla Pardini, evinde gizemli bir telefon görüşmesi yaptıktan sonra vurularak öldürüldü

Meksika’nın Sinaloa eyaletinde yaşayan 21 yaşındaki TikTok fenomeni Karla Pardini evinin hemen önünde silahlı saldırıya uğradı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan genç kadının ölüme adım adım ilerlediği geceyi annesi büyük bir acı içinde anlattı. Kızının ölümünden saatler önce gece geç saatlerde dışarı çıkmasını söyleyen bir telefon aldığını dile getiren acılı anne, Pardini’nin katilini tanıdığını iddia etti.

TikTok’ta 90 bin takipçisi bulunan Pardini düzenli olarak moda ve dans videoları paylaşıyordu. Pardini’nin annesi kızının 20 Eylül günü saat 22.30’da bir telefon aldığını ve evden ayrılarak bir daha geri dönmediğini ifade etti.