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  4. 24 Ağustos 2021 Salı MasterChef ilk dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Eleme potasında kimler var?

24 Ağustos 2021 Salı MasterChef ilk dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Eleme potasında kimler var?

25.08.2021 00:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

24 Ağustos 2021 Salı ekranlara gelen MasterChef yarışmasında sezonun ilk dokunulmazlık oyunu oynandı. Dokunulmazlığı kazanmak için canla başla mücadele eden ana kadrodaki yarışmacılar, en güzel som yemeğini hazırlamaya çalıştı. Verilen sürenin bitişinde yarışmacıların tabağının tadına bakan jüriler, sezonun ilk dokunulmaz ismini belirledi.

24 Ağustos'ta TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef'in yeni bölümünde dokunulmazlık oyunu oynandı. Dokunulmaz olmak için yarışan yarışmacılar süre bitiminde hazırladığı tabakları jürilere sundu. En iyi tabağı arayan jüriler son ikiye Burcu Önal ve Hasan Biltekin'in kalması gerektiğine karar verdi. İşte detaylar...

MASTERCHEF DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

MasterChef programının yeni bölümünde sezonun ilk dokunulmazlık oyunu oynandı ve oyunun sonucunda dokunulmaz olan ilk isim belli oldu.
Mehmet Şef'in tabağı "Som" yemeğinin yapıldığı bireysel dokunulmazlık oyununda, şeflerin tadımı sonrası son ikiye kalan isimler Burcu Önal ve Hasan Biltekin oldu.

DOKUNULMAZLIĞI ALAN İSİM HASAN BİLTEKİN OLDU

DOKUNULMAZLIĞI ALAN İSİM HASAN BİLTEKİN OLDU
En iyi tabağı çıkarıp dokunulmazlığı alan isim ise Hasan Biltekin oldu.
Dokunulmazlığı kazanan yarışmacı eleme potasına bir kişinin adını vermek zorunda kaldı. Bunun üzerine Hasan eleme potasına girmesi için Tunahan Ak'ın adını verdi. Dokunulmaz tarafından adı verilen Tunahan, direkt olarak eleme potasında yerini aldı.
Ardından eleme potasının ikinci yarışmacısının belli olması için mavi takım arasında genel oylama yapıldı.
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Anahtar Kelimeler:
TV8 Masterchef
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