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  4. 24 sene önce enkaz altında kalan Galatasaray'ın yıldızı Kerem Aktürkoğlu, deprem bölgesine gidip yardım eli uzattı

24 sene önce enkaz altında kalan Galatasaray'ın yıldızı Kerem Aktürkoğlu, deprem bölgesine gidip yardım eli uzattı

08.02.2023 15:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Merkez üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesi olan ve 10 ilimizde hissedilen 7.7’lik depremin ardından yaraların sarılması için tüm spor kulüplerinin çalışmaları sürüyor. 1999'da Gölcükte yaşanan deprem enkazından kurtarılan Kerem Aktürkoğlu, yardım için Hatay'a bizzat gitti. İşte detaylar...

Kerem Aktürkoğlu

Kerem Aktürkoğlu

TR Türkiye
Yaş: 25 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Kahramanmaraş merkezli 7,7 şiddetindeki deprem, Maraş ve birçok çevre ilde yıkıcı etkiler yaratırken depremden en çok etkilenen kentlerden biri de Hatay oldu. Binlerce vatandaşımızın hayatını kaybettiği depremde yaraları sarmak için çalışmalar devam ederken, Galatasaray Kulübü de bölgeye yardımlarını ulaştırırken, Sarı-Kırmızıılar'da Başkanvekili Erden Timur ile takım kaptanlarından Kerem Aktürkoğlu da Hatay'a giderek yardım malzemelerinin dağıtımında bizzat çalıştı.

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GÖLCÜK DEPREMİNİ YAŞAMIŞTI 

GÖLCÜK DEPREMİNİ YAŞAMIŞTI 

Öte yandan Kerem Aktürkoğlu'na dair dikkat çeken bir detay da ortaya çıktı. Hatay'daki afetzedeler için çalışmalara katılan Aktürkoğlu, 1999 yılında yaşanan Gölcük depreminden etkilenenler arasında yer aldığı öğrenildi. Hatta konuyla ilgili olarak Fransız medya devi L'Equipe, geçtiğimiz yıl yayınladığı haberde o günlere atıfta bulunan bir haber kaleme almıştı.

İŞTE L'EQUİPE'İN O HABERİ:

İŞTE L'EQUİPE'İN O HABERİ:

"İzmit yıkıldı. Ağustos 1999'da Türkiye'de 7.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Belediye başkanı molozların arasında, özellikle de dokuz aylık torununun hayatını kurtarmakla meşguldu. Kerem'i sağ salim kurtarmayı başarır, bu tüm Aktürkoğlu ailesini sevindirir. Daha sonra ise Galatasaray Kulübü, en büyük düşmanı Voldemort'un elinden kurtulmayı başaran 'Harry Potter' lakabının hakkını verircesine sihirli değneğini sallayarak kahramanlıklara imza atan bu mucizevi sol kanat oyuncusuna aşık oldu."

GÖLCÜK ALTYAPISINDAN YETİŞTİ!

GÖLCÜK ALTYAPISINDAN YETİŞTİ!

1998 doğumlu olan Kerem Aktürkoğlu, profesyonel futbol kariyerine 2013 yılında Gölcükspor altyapısında başladı.

DEDESİ 2 DÖNEM BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAPTI

DEDESİ 2 DÖNEM BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAPTI

Kerem Aktürkoğlu'nun dedesi Şaban Aktürkoğlu, 1977-80 ve 1989-94 yılları arasında iki dönem Gölcük Belediye Başkanı olarak görev yapmıştı.

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