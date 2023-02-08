24 sene önce enkaz altında kalan Galatasaray'ın yıldızı Kerem Aktürkoğlu, deprem bölgesine gidip yardım eli uzattı

Kahramanmaraş merkezli 7,7 şiddetindeki deprem, Maraş ve birçok çevre ilde yıkıcı etkiler yaratırken depremden en çok etkilenen kentlerden biri de Hatay oldu. Binlerce vatandaşımızın hayatını kaybettiği depremde yaraları sarmak için çalışmalar devam ederken, Galatasaray Kulübü de bölgeye yardımlarını ulaştırırken, Sarı-Kırmızıılar'da Başkanvekili Erden Timur ile takım kaptanlarından Kerem Aktürkoğlu da Hatay'a giderek yardım malzemelerinin dağıtımında bizzat çalıştı.