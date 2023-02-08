24 sene önce enkaz altında kalan Galatasaray'ın yıldızı Kerem Aktürkoğlu, deprem bölgesine gidip yardım eli uzattı

Kahramanmaraş merkezli 7,7 şiddetindeki deprem, Maraş ve birçok çevre ilde yıkıcı etkiler yaratırken depremden en çok etkilenen kentlerden biri de Hatay oldu. Binlerce vatandaşımızın hayatını kaybettiği depremde yaraları sarmak için çalışmalar devam ederken, Galatasaray Kulübü de bölgeye yardımlarını ulaştırırken, Sarı-Kırmızıılar'da Başkanvekili Erden Timur ile takım kaptanlarından Kerem Aktürkoğlu da Hatay'a giderek yardım malzemelerinin dağıtımında bizzat çalıştı.
Öte yandan Kerem Aktürkoğlu'na dair dikkat çeken bir detay da ortaya çıktı. Hatay'daki afetzedeler için çalışmalara katılan Aktürkoğlu, 1999 yılında yaşanan Gölcük depreminden etkilenenler arasında yer aldığı öğrenildi. Hatta konuyla ilgili olarak Fransız medya devi L'Equipe, geçtiğimiz yıl yayınladığı haberde o günlere atıfta bulunan bir haber kaleme almıştı.
"İzmit yıkıldı. Ağustos 1999'da Türkiye'de 7.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Belediye başkanı molozların arasında, özellikle de dokuz aylık torununun hayatını kurtarmakla meşguldu. Kerem'i sağ salim kurtarmayı başarır, bu tüm Aktürkoğlu ailesini sevindirir. Daha sonra ise Galatasaray Kulübü, en büyük düşmanı Voldemort'un elinden kurtulmayı başaran 'Harry Potter' lakabının hakkını verircesine sihirli değneğini sallayarak kahramanlıklara imza atan bu mucizevi sol kanat oyuncusuna aşık oldu."
1998 doğumlu olan Kerem Aktürkoğlu, profesyonel futbol kariyerine 2013 yılında Gölcükspor altyapısında başladı.
Kerem Aktürkoğlu'nun dedesi Şaban Aktürkoğlu, 1977-80 ve 1989-94 yılları arasında iki dönem Gölcük Belediye Başkanı olarak görev yapmıştı.