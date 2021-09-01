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31 Ağustos MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı? MasterChef takım oyununu kazanan kim oldu?

01.09.2021 00:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MasterChef Türkiye'de ilk eleme sonrasında önceki gün yeni bir kaptanlık mücadelesi yaşanmıştı. 31 Ağustos Salı günü ise MasterChef takım oyunu gerçekleşti. Takım oyununda kazanan isim merak konusu oldu. Peki 31 Ağustos MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı? MasterChef takım oyununu kazanan kim oldu? İşte ayrıntılar...

31 Ağustos günü TV8'in sevilen yarışması MasterChef'te takım oyunu gerçekleşti. Dokunulmazlık oyununu kazanan isim program sonrası araştırılıyor. Peki 31 Ağustos MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

31 AĞUSTOS MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

MasterChef'te kırmızı ve mavi takımlar haftanın ilk günü tekrardan belirlendi. Sevilen programda yarışmacılar Tahsin ve Emre kaptanlığında ilk eleme adayı için takım oyununa çıktı.
Yeni bölümde jüri iki takımdan da 10 çeşit mezeden oluşan bir menü yapmalarını istedi. 16 yarışmacı istenen menüyü en iyi şekilde yapabilmek amacıyla yarıştı.
TV8'in sevilen yarışmasında 31 Ağustos akşamı yeni takım oyunu heyecanı sonrası iki takımın yemek tadımları yapıldı.
Tadımların ardından kazanan 5'e 2 puanla mavi takım oldu.

DOKUNULMAZLIĞI KAZANAN İSİM KİM OLDU?

DOKUNULMAZLIĞI KAZANAN İSİM KİM OLDU?
Sevilen program MasterChef'te mavi takım karşısında, takım oyununu kaybeden kırmızılılar oldu. Kırmızı takım yarışmacıları bireysel dokunulmazlık için Somer Şef'in imza yemeğini en iyi şekilde yapmak için yarıştı. Tadım aşamasından sonra dokunulmazlıkta son 4'e kalan yarışmacılar ise Burcu, İbrahim, Sergen ve Emre oldu. En iyiler arasında olan Sergen ve Burcu arasından kazanan isim ise Sergen oldu.
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Anahtar Kelimeler:
TV8 Masterchef
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