31 Ağustos MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı? MasterChef takım oyununu kazanan kim oldu?

Yeni bölümde jüri iki takımdan da 10 çeşit mezeden oluşan bir menü yapmalarını istedi. 16 yarışmacı istenen menüyü en iyi şekilde yapabilmek amacıyla yarıştı.

DOKUNULMAZLIĞI KAZANAN İSİM KİM OLDU?

Sevilen program MasterChef'te mavi takım karşısında, takım oyununu kaybeden kırmızılılar oldu. Kırmızı takım yarışmacıları bireysel dokunulmazlık için Somer Şef'in imza yemeğini en iyi şekilde yapmak için yarıştı. Tadım aşamasından sonra dokunulmazlıkta son 4'e kalan yarışmacılar ise Burcu, İbrahim, Sergen ve Emre oldu. En iyiler arasında olan Sergen ve Burcu arasından kazanan isim ise Sergen oldu.