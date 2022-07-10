44 yaşındaki Nicole Scherzinger, genç kızlara taş çıkarttı! Mavi bikisinisiyle kusursuz fiziğini sergiledi

44 yaşındaki Scherzinger, kendisinden 7 yaş küçük sevgilisi Thom Evans ile hafta başında İsviçre’den Yunanistan’a uçarak tatilini başlattı. Deniz manzarasına karşı bir havuzun kenarında poz veren Scherzinger’in kusursuz fiziğine hayranları övgü dolu yorumlar yaptı. 5.3 milyon takipçisine tatilinden eğlenceli anları gösteren Scherzinger mavi ön kısmı dekolteli bikini takımını renkli bir pareoyla tamamladı.

YAŞINA KİMSE İNANMIYOR

Fenomen ismin gönderisi kısa sürede sosyal medyada kullanıcılarının dikkatini çekmeyi başardı. Scherzinger’in gönderisi kısa sürede yarım milyon beğeniyi geçerek 624 bine ulaştı.

Bir sosyal medya kullanıcısı 44 yaşındaki sevilen ismin gönderisine, “Çok güzel görünüyorsun. Bunu bize yapamazsın” yorumunu yaptı.