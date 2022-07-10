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  4. 44 yaşındaki Nicole Scherzinger, genç kızlara taş çıkarttı! Mavi bikisinisiyle kusursuz fiziğini sergiledi

44 yaşındaki Nicole Scherzinger, genç kızlara taş çıkarttı! Mavi bikisinisiyle kusursuz fiziğini sergiledi

10.07.2022 16:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Pussycat Dolls yıldızı Nicole Scherzinger, tatil sezonunu Yunanistan’da açtı. Sevilen ismin sosyal medya hesabından mavi bikinisiyle yaptığı paylaşım hayranlarından tam not aldı.

44 yaşındaki Scherzinger, kendisinden 7 yaş küçük sevgilisi Thom Evans ile hafta başında İsviçre’den Yunanistan’a uçarak tatilini başlattı. Deniz manzarasına karşı bir havuzun kenarında poz veren Scherzinger’in kusursuz fiziğine hayranları övgü dolu yorumlar yaptı. 5.3 milyon takipçisine tatilinden eğlenceli anları gösteren Scherzinger mavi ön kısmı dekolteli bikini takımını renkli bir pareoyla tamamladı.

YAŞINA KİMSE İNANMIYOR

Fenomen ismin gönderisi kısa sürede sosyal medyada kullanıcılarının dikkatini çekmeyi başardı. Scherzinger’in gönderisi kısa sürede yarım milyon beğeniyi geçerek 624 bine ulaştı.
Bir sosyal medya kullanıcısı 44 yaşındaki sevilen ismin gönderisine, “Çok güzel görünüyorsun. Bunu bize yapamazsın” yorumunu yaptı.
Bir diğer sosyal medya kullanıcısı, “Yaşına gerçekten inanamıyorum. Hiç göstermiyorsun” yorumuyla güzelliğini vurguladı.
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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya
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