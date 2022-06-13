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  4. 48 yaşındaki Şevval Sam sırrını açıkladı! "22 yıldır yemiyorum"

48 yaşındaki Şevval Sam sırrını açıkladı! "22 yıldır yemiyorum"

13.06.2022 08:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Oyuncu ve şarkıcı Şevval Sam, hakkında merak edilenleri anlattı. 22 yıldır et ve tavuk yemediğini söyleyen Sam, "Spor falan yapamıyorum ama iyi besleniyorum. Paketli gıdalardan uzak durup, sebze ağırlıklı besleniyorum" dedi.

Ömür Sabuncuoğlu'na özel açıklamalarda bulunan Şevval Sam (48), karavanı 'Prenses'in kendisinden daha ünlü olduğunu söyledi. Otomobillere küçük yaştan beri merakının olduğunu söyleyen Sam, kullandığı her arabaya farklı isimler taktığını belirtti.

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"OTOMOBİLLERE KARŞI ÖZEL BİR ZEVKİM VARDI"

Gençlik dönemlerinde erkek çocuklarından daha fazla otomobil merakının olduğunu ifade eden ünlü isim, "Sanayide çalışmayı isterdim. Otomobillere karşı özel bir zevkim vardı. Hala da tamirlerini ben yaparım, lastiklerini değiştiririm." dedi. Şevval Sam, ayrıca yaş alma tabirine inanmadığını ve yaşlanmanın yaş almaktan daha değerli olduğunu söyledi.

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"22 YILDIR ET VE TAVUK YEMİYORUM"

Beslenme rutiniyle ilgili de konuşan ünlü isim, "Spor falan yapamıyorum ama iyi besleniyorum. Paketli gıdalardan uzak durup, sebze ağırlıklı besleniyorum. 22 yıldır et ve tavuk bırakmam da beslenmemde etkili." dedi.

Zamanında estetik dokunuşlar yaptırdığını söyleyen Şevval Sam, "Güzellik algısı o yaşlarda başka oluyor. Neşenin insana kattığı güzellik herhangi bir estetikten daha güçlü." dedi.

ÜNLÜ İSİMLERİN MAKYAJSIZ HALLERİ

Serap Paköz

Serap Paköz

Öykü Baştaş

Öykü Baştaş
Öykü Baştaş
Nil Karaibrahimgil
Sinem Kobal
Ebru Gündeş
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Anahtar Kelimeler:
Şevval Sam
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