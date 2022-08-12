60 yıldır korunuyor! Yanan ormanlık alandan toplanan böcekler bu müzede sergileniyor

Antalya’nın Döşemealtı ilçesinde Uluslararası Ormancılık Eğitim Merkezi Müdürlüğü içerisinde oluşturulan Böcek Müzesi’nin ilk adımları 1978-1986 yıllarında Grup Müdürü olan Orman Mühendisi Faik Surmeli ve Rıfat Kaya tarafından atıldı. Ormanlarda yaşayan canlıları insanlara göstermek ve bilimsel çalışmalara destek olmak amacıyla oluşturulan müzede 530 tür böcek sergileniyor.

ÇOK SAYIDA TÜR VAR

Koleksiyonda bulunan böcek tür ve alttürlerinin familyalarına göre sayıları incelendiğinde en zengin takımın 239 adet ve yüzde 45 oranla coleoptera olduğu görüldü.

Bu takımı 217 adet ve yüzde 41 oranla lepidoptera, 33 adet ve yüzde 6,2 oranla orthoptera, 26 adet ve yüzde 5 oranla hymenoptera, 8 adet ve yüzde 1,5 oranında homoptera, 7 adet ve yüzde 1,3 oranla ise adonata takımları izledi.

Müzede bulunan böcekler 60 yıldan bu yanan naftalin yardımı ile korunuyor. Herhangi bir zarar görmemesi için ise iğneleme yöntemi ile cam koleksiyonlar içerisinde saklanıyor.