Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Seyahat
  4. 60 yıldır korunuyor! Yanan ormanlık alandan toplanan böcekler bu müzede sergileniyor

60 yıldır korunuyor! Yanan ormanlık alandan toplanan böcekler bu müzede sergileniyor

12.08.2022 17:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya’da kurulan Böcek Müzesi’nde yanan orman alanlarından toplanan 530 tür böcek sergileniyor. 60 yıldan bu yana naftalin yardımı ile korunan böcekler, herhangi bir zarar görmemesi için iğneleme yöntemi ile cam koleksiyonlar içerisinde saklanıyor. En dikkat çeken böcekler ise geyik ve gergedan böceği oldu.

Antalya’nın Döşemealtı ilçesinde Uluslararası Ormancılık Eğitim Merkezi Müdürlüğü içerisinde oluşturulan Böcek Müzesi’nin ilk adımları 1978-1986 yıllarında Grup Müdürü olan Orman Mühendisi Faik Surmeli ve Rıfat Kaya tarafından atıldı. Ormanlarda yaşayan canlıları insanlara göstermek ve bilimsel çalışmalara destek olmak amacıyla oluşturulan müzede 530 tür böcek sergileniyor.

ÇOK SAYIDA TÜR VAR

Koleksiyonda bulunan böcek tür ve alttürlerinin familyalarına göre sayıları incelendiğinde en zengin takımın 239 adet ve yüzde 45 oranla coleoptera olduğu görüldü.
Bu takımı 217 adet ve yüzde 41 oranla lepidoptera, 33 adet ve yüzde 6,2 oranla orthoptera, 26 adet ve yüzde 5 oranla hymenoptera, 8 adet ve yüzde 1,5 oranında homoptera, 7 adet ve yüzde 1,3 oranla ise adonata takımları izledi.
Müzede bulunan böcekler 60 yıldan bu yanan naftalin yardımı ile korunuyor. Herhangi bir zarar görmemesi için ise iğneleme yöntemi ile cam koleksiyonlar içerisinde saklanıyor.
Müze hakkında bilgi veren Antalya Bölge Müdürlüğü çalışanı Laborant Yakup Kaderci, “Toplamda 530 adet böcek türü var. 6 çeşit böcek türü var. Böcekler naftalin yardımı ile 60 yıldır korunuyor. Orman çalışanlarımız tarafından 60 yıldır çeşitli zamanlarda toplanarak buraya getirildi. Müzenin oluşturulma amacı ormanlarda sadece ağaçların olmadığı, içerisinde değişik türde böceklerin olduğunu da göstermek istedik. Orman yangını olduğu zaman sadece ormanlar yanmıyor, böcekler de yanıyor. Bu sırada ekosistem bozuluyor. Duyarlılık adına bunları saklıyoruz” dedi. Sergi zamanlarında böceklerin çok ilgi çektiğini belirten Kaderci, “Özel yöntemlerle iğneledik. Gelecek nesillere aktarılacak. Geyik böceği ve gergedan böceği artık ormanda nadir bulunuyor.Müzenin kuruluş aşaması 1978 yılında başlıyor” açıklamasını yaptı. (İHA)
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
müze böcek
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

Tavuğu servet yumurtladı! Gözlerine inanamadı

Tavuğu servet yumurtladı! Gözlerine inanamadı

Açıklaması gündem oldu! ''30 gün seks mücadelesine başlıyorum''

Açıklaması gündem oldu! ''30 gün seks mücadelesine başlıyorum''

''Kocam benimle seks yapmak istemeyince...''

''Kocam benimle seks yapmak istemeyince...''

Komşularının ilişki sırasında çıkardıkları sesleri kaydetti!

Komşularının ilişki sırasında çıkardıkları sesleri kaydetti!

İlginizi Çekebilir

Kocasıyla cinsel ilişki yaşarken sevgilisi evi bastı

Kocasıyla cinsel ilişki yaşarken sevgilisi evi bastı

Komşularının ilişki sırasında çıkardıkları sesleri kaydetti!

Komşularının ilişki sırasında çıkardıkları sesleri kaydetti!

PARTNER
Stok fazlası binlerce üründe büyük indirim! Tükenmeden alın!

Stok fazlası binlerce üründe büyük indirim! Tükenmeden alın!

Hepsi şişme bebek! Sevgilisi için karısından boşandı

Hepsi şişme bebek! Sevgilisi için karısından boşandı

Plajda güneşlenirken dehşeti yaşadı! Uçan şemsiyenin sapı...

Plajda güneşlenirken dehşeti yaşadı! Uçan şemsiyenin sapı...

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.