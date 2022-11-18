Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence
  4. Sekiz yaşındayken 190 kiloydu! Günde 10 bin kalori yiyen “Dünyanın en şişman kızı” tamamen değişti... Görenler tanıyamıyor

Sekiz yaşındayken 190 kiloydu! Günde 10 bin kalori yiyen “Dünyanın en şişman kızı” tamamen değişti... Görenler tanıyamıyor

18.11.2022 08:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir zamanlar “Dünyanın en şişman kızı” olarak dünya basınındaki yerini alan Jessica Gaude henüz 8 yaşındayken 190 kiloydu. Kilosu nedeniyle hareket etmekte zorlanan ve gideceği yere yuvarlanarak varan Graude, yıllar içinde büyük bir değişiklik yaşadı. Şimdi onu görenler tanımakta dahi zorluk çekiyor.

Sekiz yaşındayken 190 kiloydu! Günde 10 bin kalori yiyen “Dünyanın en şişman kızı” tamamen değişti... Görenler tanıyamıyor

Amerika Birleşik Devletleri’nin Tennessee eyaletinde yaşayan Jessica Gaude isimli bir kız çocuğu dünya basınında fazl kilolarıyla şaşkınlık yaratmıştı. Anne Carloyn, kızının iki saatte bir yemek yemek istediğini ve istediği yemeği alamayınca sinir krizi geçirdiğini söylerken evlerinde daima bir yiyecek stoğunun bulunduğunu belirtti. Henüz 8 yaşındayken 190 kilo olan Graude’in aşırı vücut ağırlığının bir sonucu olarak kemiklerinin önemli ölçüde deforme olduğu belirtilirken küçük kız sert bir diyet programına alındı.

BİR ANDA FENALAŞTI

kapak1

Fazla kiloları nedeniyle nefes almakta zorluk çekerek hayati riskler altından Doğu Tennessee Çocuk Hastanesine kaldırılan Graude, Çocuk Koruma Hizmetlerinin devreye girmesinden sonra sıkı bir diyet ve egzersiz programına tabi tutulduğu Virginia'daki bir obezite kliniğine transfer edildi. Tedavi sayesinde ameliyat olmadan yaklaşık 145 kilo vermeyi başardı.

1

Kızının yaşadığı sağlık sorunundan sonra kendisini suçladığını ifade eden anne Carloyn, “Bana hiçbir zaman fazla kiloymuş gibi gelmiyordu. Sadece onu mutlu etmek istedim. Bütün ebeveynler hata yapar ama ben çocuğumun hayatına mal olabilecek hatalar yaptım. Büyük bir suçluluk duyuyorum” dedi.

6

İlginizi Çekebilir

Daha iki yaşındayken günde 40 sigara içiyordu! Son hali şaşırttı

Daha iki yaşındayken günde 40 sigara içiyordu! Son hali şaşırttı

 Genç kadının vajinasından öyle şeyler çıktı ki! Tam 88 parça...

Genç kadının vajinasından öyle şeyler çıktı ki! Tam 88 parça...

 Canlı yayında cinsel ilişkiye girdi! Camın yansıması ele verdi

Canlı yayında cinsel ilişkiye girdi! Camın yansıması ele verdi

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Tanga iç çamaşırıyla poz verdi! Arkasını dönünce...Tanga iç çamaşırıyla poz verdi! Arkasını dönünce...
İç çamaşırlı pozları mest etti! Beğeni butonu çöktüİç çamaşırlı pozları mest etti! Beğeni butonu çöktü
Bahçesinden altın çıktı! O kadar nadir bulunuyor ki...Bahçesinden altın çıktı! O kadar nadir bulunuyor ki...
Anahtar Kelimeler:
obezite kilo

En Çok Okunan Trend Haberler

Ünlü yetişkin içerik yıldızı: ''Gerçekten seks yapıyorsanız...''

Ünlü yetişkin içerik yıldızı: ''Gerçekten seks yapıyorsanız...''

Simpsonlar’ın dediği yine çıktı! Donald Trump kehaneti gerçek oldu

Simpsonlar’ın dediği yine çıktı! Donald Trump kehaneti gerçek oldu

Sahilde gezinirken bir anda fark etti! Değeri dudak uçuklattı

Sahilde gezinirken bir anda fark etti! Değeri dudak uçuklattı

Cinsel ilişki itirafı şaşkına çevirdi! “Aynı anda sekiz erkekle...”

Cinsel ilişki itirafı şaşkına çevirdi! “Aynı anda sekiz erkekle...”

İlginizi Çekebilir

Günde bir avuç yerseniz gençleştirir, kalp krizine karşı korur

Günde bir avuç yerseniz gençleştirir, kalp krizine karşı korur

Her evde var: Kesinlikle yasaklanmalı! Sadece bir kaşığı...

Her evde var: Kesinlikle yasaklanmalı! Sadece bir kaşığı...

Tek bir fıs yetiyor! Kimse bu kokulara karşı koyamıyor...

Tek bir fıs yetiyor! Kimse bu kokulara karşı koyamıyor...

Selüliti bitiren doğal karışım! Her sabah bir bardak için

Selüliti bitiren doğal karışım! Her sabah bir bardak için

42 kilometrelik maratonu baştan sona sigara içerek tamamladı!

42 kilometrelik maratonu baştan sona sigara içerek tamamladı!

Stoklar tükenmeden, fiyatlar yükselmeden uygun fiyata sahip olun! Modadan elektroniğe her şey burada...

Stoklar tükenmeden, fiyatlar yükselmeden uygun fiyata sahip olun! Modadan elektroniğe her şey burada...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.