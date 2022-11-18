Sekiz yaşındayken 190 kiloydu! Günde 10 bin kalori yiyen “Dünyanın en şişman kızı” tamamen değişti... Görenler tanıyamıyor

Amerika Birleşik Devletleri’nin Tennessee eyaletinde yaşayan Jessica Gaude isimli bir kız çocuğu dünya basınında fazl kilolarıyla şaşkınlık yaratmıştı. Anne Carloyn, kızının iki saatte bir yemek yemek istediğini ve istediği yemeği alamayınca sinir krizi geçirdiğini söylerken evlerinde daima bir yiyecek stoğunun bulunduğunu belirtti. Henüz 8 yaşındayken 190 kilo olan Graude’in aşırı vücut ağırlığının bir sonucu olarak kemiklerinin önemli ölçüde deforme olduğu belirtilirken küçük kız sert bir diyet programına alındı.

BİR ANDA FENALAŞTI

Fazla kiloları nedeniyle nefes almakta zorluk çekerek hayati riskler altından Doğu Tennessee Çocuk Hastanesine kaldırılan Graude, Çocuk Koruma Hizmetlerinin devreye girmesinden sonra sıkı bir diyet ve egzersiz programına tabi tutulduğu Virginia'daki bir obezite kliniğine transfer edildi. Tedavi sayesinde ameliyat olmadan yaklaşık 145 kilo vermeyi başardı.

Kızının yaşadığı sağlık sorunundan sonra kendisini suçladığını ifade eden anne Carloyn, “Bana hiçbir zaman fazla kiloymuş gibi gelmiyordu. Sadece onu mutlu etmek istedim. Bütün ebeveynler hata yapar ama ben çocuğumun hayatına mal olabilecek hatalar yaptım. Büyük bir suçluluk duyuyorum” dedi.