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Yatak odasından vinçle çıkartılmıştı! “Dünyanın en kilo genci” şimdi tanınmaz halde... Değişimi herkesi şoke etti

19.11.2022 07:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Suudi Arabistan’ın güneyindeki Jarzan kentinde yaşayan Khaled Mohsen Al Shaeri ismindeki adam “Dünyanın en kilolu genci” olarak dünya basınında yer edinmişti. Henüz 17 yaşındayken 609 kilo olan Shaeri’nin yıllar içindeki değişimi herkesi şaşırttı.

Yatak odasından vinçle çıkartılmıştı! “Dünyanın en kilo genci” şimdi tanınmaz halde... Değişimi herkesi şoke etti

17 yaşında 690 kilo olan Khaled Mohsen Al Shaeri, obezite ile mücadele ediyordu. Fazla kiloları nedeniyle 2 buçuk yıl boyunca yatağından çıkamayan ve yürüyemeyen Shaeri, dünyanın en kilolu genci rekoruna sahipti. Hayatını değiştirmek için tedavi görmeye karar veren Shaeri, 2013 yılında evinden bir vinç yardımıyla alındı ve uçak ambulansa bindirildi. Yıllar içindeki Shaeri’nin değişimi görenleri şaşkına çevirdi.

TEK BAŞINA YÜRÜYEBİLİYOR

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Şimdilerde 31 yaşında olan Shaeri, yaklaşık 550 kilo kaybederek büyük bir değişim sürecine imza attı. Beş yıl önce çocukluğundan beri ilk kez kendi başına düzgün bir şekilde yürüyebilen Shaeri, 2018 yılında verdiği kilolar nedeniyle sarkan derisini aldırmak için ameliyat oldu.

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Kilo verme sürecinin devam ettiğini ifade eden Shaeri’nin son halini görenler tanımakta zorluk çekti.

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